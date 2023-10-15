В одній із областей України безкоштовно роздають смарт-лічильники електроенергії: хто отримає і що вони можуть

У 2023 році планується замінити 25 тисяч лічильників

Двозонні лічильники дозволяють українцям платити за електроенергію вдвічі менше. А в одній із областей такі прилади громадянам видають абсолютно безкоштовно.

Про це пише "Прикарпаттяобленерго". Більше того, як зазначають у компанії, ці лічильники будуть ще й "розумними". Тобто вони здатні самостійно передавати показники.

"Програма передбачає заміну лічильників для мешканців Богородчанської, Надвірнянської, Яремчанської, Калуської, Івано-Франківської, Долинської, Рожнятівської, Коломийської та Косівської громади. У 2023 році планується змінити 25 тисяч лічильників, але щоб реалізувати заплановане, енергетики просять споживачів допускати працівників до проведення робіт", — йдеться у повідомленні.

Як двозонні лічильники допомагають заощаджувати

У Прикарпаттіобленерго зазначають, що смарт-лічильники вважають використану електроенергію за денним та нічним тарифом. Якщо вмикати енергоємні прилади з 23.00 до 7.00, можна суттєво заощадити на платежах за світло.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як легко знімати показники з будь-якого лічильника води.