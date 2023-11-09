Як легко розпломбувати лічильники онлайн: киянам дали чіткі інструкції

Онлайн технології полегшують життя

Жителі столиці можуть скористатися зручним сервісом "Розпломбування", який допоможе замовити розпломбування лічильників гарячої води та опалення онлайн. Ця ініціатива покликана заощадити час споживачів та полегшити їм життя.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Київтеплоенерго". Для замовлення такої опції передбачено кілька варіантів.

Киян інформують про те, що вони можуть скористатися послугою "Розпломбування", яка працює в режимі онлайн-сервісу. Для зручності абонентів, вони можуть скористатися одним із наведених нижче способів комунікації.

Так, для використання онлайн-сервісу "Розпломбування" ви можете:

зателефонувати до call-центру ЦКС за наступним номером телефону: (044) 247-40-40-40

заповнити форму на сайті ЦКС за наступним посиланням: https://cks.com.ua/remote

написати листа на електронну пошту: [email protected] та вказати тему листа "Розпломбування". Вам необхідно також додати фото лічильника з опломбуванням на поточну дату.

Таким чином, щоб замовити розпломбування лічильників гарячої води та опалення, всі бажаючі можуть скористатися онлайн-сервісом "Розпломбування" та заощадити свій час.

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