Завышенные тарифы и некачественные услуги: куда киевлянам обращаться с жалобами на ЖКХ (контакты)

Актуальная информация для жителей столицы

Киевляне могут обратиться за помощью в Управление по вопросам контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг и пожаловаться на некорректные тарифы или недостаточные объемы предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Кроме принятия жалоб профильное ведомство также будет осуществлять внеплановые проверки по заявленным потребителями адресам.

Все заявки будут обрабатываться в кратчайшие сроки. Об этом сообщили на официальной странице Департамента территориального контроля КГГА в Фейсбук.

Так, с целью защиты прав и интересов потребителей ЖКУ в столице, на базе Департамента территориального контроля КГГА, было создано профильное Управление по вопросам контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг. Именно оно будет заниматься рассмотрением всевозможных жалоб от потребителей, которые недовольны качеством или количеством предоставляемых им услуг.

Инспекция рассматривает обращения граждан относительно качественных и количественных параметров коммунальных услуг, услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий и корректности начислений за них.

Также специалисты Инспекции занимаются осуществлением проверок и контроля за соблюдением законодательства в сфере жилищно-коммунальных услуг.

С обращениями, вопросами, предложениями и жалобами вы можете обратиться:

по контактному телефону — (044)-235-36-99

написать письмо на электронную почту: [email protected]

написать на страницу Контактного центра 1551 в Фейсбук.

Главной целью работы Инспекции является проверка качества предоставления услуг, в соответствии с заключенными договорами, отметили в ведомстве.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в "Киевтеплоэнерго" обратилось к киевлянам с важным заявлением и сообщили о том, что уже можно активно передавать показания счетчиков тепла — учетные клиентские базы открыты.

Рекомендуется фиксировать показания счетчиков тепла, как можно раньше. Это будет способствовать правильным и актуальным рассчетам, что не приведет к переплатам в дальнейшем.

Кроме этого мы сообщали о том, в каком случае можно нарваться на штраф во время поверки счетчиков газа. Хоть в Украине процесс поверки счетчиков газа обычно проходит довольно быстро и просто, однако в некоторых случаях пользователи могут получить штраф за свои действия.

Также стоит помнить и о том, что есть случаи, когда вместо поверки старого счетчика лучше сразу приобрести и установить новый прибор учета. Решение о замене счетчика может принять сам пользователь.