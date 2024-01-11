Завышенные тарифы и некачественные услуги: куда киевлянам обращаться с жалобами на ЖКХ (контакты)
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Актуальная информация для жителей столицы
Киевляне могут обратиться за помощью в Управление по вопросам контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг и пожаловаться на некорректные тарифы или недостаточные объемы предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Кроме принятия жалоб профильное ведомство также будет осуществлять внеплановые проверки по заявленным потребителями адресам.
Все заявки будут обрабатываться в кратчайшие сроки. Об этом сообщили на официальной странице Департамента территориального контроля КГГА в Фейсбук.
Так, с целью защиты прав и интересов потребителей ЖКУ в столице, на базе Департамента территориального контроля КГГА, было создано профильное Управление по вопросам контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг. Именно оно будет заниматься рассмотрением всевозможных жалоб от потребителей, которые недовольны качеством или количеством предоставляемых им услуг.
Инспекция рассматривает обращения граждан относительно качественных и количественных параметров коммунальных услуг, услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий и корректности начислений за них.
Также специалисты Инспекции занимаются осуществлением проверок и контроля за соблюдением законодательства в сфере жилищно-коммунальных услуг.
С обращениями, вопросами, предложениями и жалобами вы можете обратиться:
- по контактному телефону — (044)-235-36-99
- написать письмо на электронную почту: [email protected]
- написать на страницу Контактного центра 1551 в Фейсбук.
Главной целью работы Инспекции является проверка качества предоставления услуг, в соответствии с заключенными договорами, отметили в ведомстве.
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Рекомендуется фиксировать показания счетчиков тепла, как можно раньше. Это будет способствовать правильным и актуальным рассчетам, что не приведет к переплатам в дальнейшем.
Кроме этого мы сообщали о том, в каком случае можно нарваться на штраф во время поверки счетчиков газа. Хоть в Украине процесс поверки счетчиков газа обычно проходит довольно быстро и просто, однако в некоторых случаях пользователи могут получить штраф за свои действия.
Также стоит помнить и о том, что есть случаи, когда вместо поверки старого счетчика лучше сразу приобрести и установить новый прибор учета. Решение о замене счетчика может принять сам пользователь.