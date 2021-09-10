Именины Ивана 11 сентября: красивые открытки и картинки с Днем ангела

В эту субботу, 11 сентября, православная церковь отмечает Усекновение главы Иоанна Предтечи

11 сентября празднуют свои именины все мальчики и мужчины с именем Иван. Именно в этот день в народе отмечали праздник "Иван Постный", а верующие вспоминали о мученической кончине Иоанна Предтечи, обезглавленного по желанию иудейской царицы Иродиады — супруги царя Ирода. 9 марта этого года верующие чтили память Крестителя и отмечали День Иоанна Предтечи.

Имя Иван имеет древнееврейское происхождение и означает "милость божья".

Иваны уверенны в себе, простодушные, умные и умеют искренне дружить. Несмотря на положительные черты характера, носители имени Иван могут быть жестокими и грубыми. Представители сильного пола с этим именем часто непредсказуемы и привыкли руководствоваться в жизни только своей собственной интуицией.

"Телеграф" сделал красивую подборку открыток и картинок с Днем ангела Ивана, которыми вы можете поздравить своего знакомого 11 сентября и порадовать его каким-то символическим подарком.

Открытки с именинами Ивана Открытки с именинами Ивана Открытки с именинами Ивана Открытки с именинами Ивана Открытки с именинами Ивана Открытки с именинами Ивана Открытки с именинами Ивана Открытки с именинами Ивана Открытки с именинами Ивана

Смотрите полный календарь церковных праздников на сентябрь в материале "Телеграфа".