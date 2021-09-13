День парикмахера 2021: красивые поздравления своими словами, стихи, открытки

13 сентября отмечают свой праздник мастера расчески и ножниц — парикмахеры

В понедельник, 13 сентября, в Украине неофициально отмечают профессиональный праздник — День парикмахера. Список праздников на сентябрь вы можете посмотреть в материале "Телеграфа".

Хотя День парикмахера не утвержден законодательно, этот день все равно активно отмечают уже долгие годы именно 13 числа первого осеннего месяца.

Считается, что первые профессиональные цирюльники появились в Древнем Египте. Обслуживали они фараонов и их жен. А вот первые "салоны красоты" появились в Древней Греции, где дамы могли привести в порядок не только свои волосы, но и ногти.

В этот день "Телеграф" подготовил красивые поздравления в стихах и прозе, открытки с Днем парикмахера, которые вы можете отправить в социальных сетях своим мастерам и порадовать их своим вниманием.

Поздравляю с Днем парикмахера! Желаю приятных и благодарных клиентов, творческих полетов и высокого профессионализма, интересных идей, креативного подхода, личного счастья и благосостояния. Пусть жизнь приносит верную любовь, ежедневную радость и удачу.

С Днем парикмахера, гуру красоты и стиля! Спасибо за ваше мастерство, ваш талант и ваше искреннее желание делать окружающих стильными и красивыми! Пусть ваша жизнь будет счастливой и благостной!

Поздравляю с Днем парикмахера! Продолжай привносить в этот мир красоту и счастье. Пусть все идеи мгновенно воплощаются в реальность, а достаток, успех и везение не покидают ни на миг.

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Напомним, что 13 сентября также отмечают свой профессиональный праздник программисты.