День перукаря 2021: красиві привітання своїми словами, вірші, листівки

13 вересня відзначають своє свято майстри гребінця і ножиць — перукарі

У понеділок, 13 вересня, в Україні неофіційно відзначають професійне свято — День перукаря. Список свят на вересень ви можете подивитися в матеріалі "Телеграфа".

Хоча День перукаря не затверджений законодавчо, цей день все одно активно відзначають уже довгі роки саме 13 числа першого осіннього місяця.

Вважається, що перші професійні цирульники з’явилися в Стародавньому Єгипті. Обслуговували вони фараонів і їхніх дружин. А ось перші "салони краси" з’явилися в Стародавній Греції, де дами могли привести в порядок не тільки своє волосся, але і нігті.

В цей день "Телеграф" підготував красиві привітання у віршах і прозі, листівки з Днем перукаря, які ви можете відправити в соціальних мережах своїм майстрам і порадувати їх своєю увагою.

Вітаю з Днем перукаря! Бажаю приємних і вдячних клієнтів, творчих польотів і високого професіоналізму, цікавих ідей, креативного підходу, особистого щастя і добробуту. Нехай життя приносить вірну любов, щоденну радість і удачу.

З Днем перукаря, гуру краси і стилю! Спасибі за вашу майстерність, ваш талант і ваше щире бажання робити оточуючих стильними і красивими! Нехай ваше життя буде щасливим і милостивим!

Вітаю з Днем перукаря! Продовжуй привносити в цей світ красу і щастя. Нехай всі ідеї миттєво втілюються в реальність, а достаток, успіх і везіння не залишають ні на мить.

Листівки з Днем перукаря Листівки з Днем перукаря Листівки з Днем перукаря Листівки з Днем перукаря Листівки з Днем перукаря Листівки з Днем перукаря Листівки з Днем перукаря

Нагадаємо, що 13 вересня також відзначають своє професійне свято програмісти.