Именины Людмилы 29 сентября: красивые поздравления в картинках и открытках с Днем ангела

29 сентября именины отмечают все женщины, которые носят имя Людмила.

В среду, 29 сентября, православная церковь почитает память мученицы Людмилы, княгини Чешской. А это значит, что все девушки, которых назвали именем святой отмечают свои именины.

Имя Людмила – славянское, произошедшее от мужского Людмил, и со старославянского означает "милая людям".

Людмилы дружелюбные, общительные и веселые. Всегда готовы прийти на помощь и оказать поддержку друзьям. Не любит критику и порой бывает очень принципиальной и жесткой. Людмилы – идеальные хозяйки и любящие матери.

"Телеграф" собрал красивые поздравительные открытки и картинки, которыми можно поздравить ваших родных и знакомых Людочек с именинами.

Открытки с Днем ангела Людмилы

Открытки с Днем ангела Людмилы

Открытки с Днем ангела Людмилы

Открытки с Днем ангела Людмилы

Открытки с Днем ангела Людмилы

Открытки с Днем ангела Людмилы

Открытки с Днем ангела Людмилы

Открытки с Днем ангела Людмилы

Открытки с Днем ангела Людмилы

Открытки с Днем ангела Людмилы

Открытки с Днем ангела Людмилы

Ранее, "Телеграф" писал, какие церковные праздники будут отмечать православные христиане в октябре. А также мы публиковали подробный календарь государственных праздников на октябрь.