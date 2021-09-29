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Именины Людмилы 29 сентября: красивые поздравления в картинках и открытках с Днем ангела

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
839
День ангела Людмилы
День ангела Людмилы

29 сентября именины отмечают все женщины, которые носят имя Людмила. 

В среду, 29 сентября, православная церковь почитает память мученицы Людмилы, княгини Чешской. А это значит, что все девушки, которых назвали именем святой отмечают свои именины.

Имя Людмила – славянское, произошедшее от мужского Людмил, и со старославянского означает "милая людям".

Людмилы дружелюбные, общительные и веселые. Всегда готовы прийти на помощь и оказать поддержку друзьям. Не любит критику и порой бывает очень принципиальной и жесткой. Людмилы – идеальные хозяйки и любящие матери.

"Телеграф" собрал красивые поздравительные открытки и картинки, которыми можно поздравить ваших родных и знакомых Людочек с именинами.

Открытки с Днем ангела Людмилы
Открытки с Днем ангела Людмилы
Открытки с Днем ангела Людмилы
Открытки с Днем ангела Людмилы
Открытки с Днем ангела Людмилы
Открытки с Днем ангела Людмилы
Открытки с Днем ангела Людмилы
Открытки с Днем ангела Людмилы
Открытки с Днем ангела Людмилы
Открытки с Днем ангела Людмилы
Открытки с Днем ангела Людмилы
Открытки с Днем ангела Людмилы
Открытки с Днем ангела Людмилы
Открытки с Днем ангела Людмилы
Открытки с Днем ангела Людмилы
Открытки с Днем ангела Людмилы
Открытки с Днем ангела Людмилы
Открытки с Днем ангела Людмилы
Открытки с Днем ангела Людмилы
Открытки с Днем ангела Людмилы
Открытки с Днем ангела Людмилы
Открытки с Днем ангела Людмилы

Ранее, "Телеграф" писал, какие церковные праздники будут отмечать православные христиане в октябре. А также мы публиковали подробный календарь государственных праздников на октябрь

Теги:
#Поздравления #Картинки #Открытки #День ангела #Именины #Именины Людмилы
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