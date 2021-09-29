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Іменини Людмили 29 вересня: красиві привітання в картинках і листівках з Днем ангела

Автор
Анна Барабан
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Автор
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День ангела Людмили
День ангела Людмили

29 вересня іменини відзначають усі жінки, які носять ім’я Людмила.

У середу, 29 вересня, православна церква вшановує пам’ять мучениці Людмили, княгині Чеської. А це значить, що всі дівчата, яких назвали ім’ям святої відзначають свої іменини.

Ім’я Людмила — слов’янське, що пішло від чоловічого Людмил, і зі старослов’янської означає "мила людям".

Людмили доброзичливі, товариські і веселі. Завжди готові прийти на допомогу і надати підтримку друзям. Не любить критику і часом буває дуже принциповою і жорсткою. Людмили — ідеальні господині і люблячі матері.

"Телеграф" зібрав красиві вітальні листівки і картинки, якими можна привітати ваших рідних і знайомих Людмил з іменинами.

Листівки з Днем ангела Людмили
Листівки з Днем ангела Людмили
Листівки з Днем ангела Людмили
Листівки з Днем ангела Людмили
Листівки з Днем ангела Людмили
Листівки з Днем ангела Людмили
Листівки з Днем ангела Людмили
Листівки з Днем ангела Людмили
Листівки з Днем ангела Людмили
Листівки з Днем ангела Людмили
Листівки з Днем ангела Людмили
Листівки з Днем ангела Людмили

Раніше, "Телеграф" писав, які церковні свята відзначатимуть православні християни в жовтні. А також ми публікували докладний календар державних свят на жовтень.

Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Листівки #День ангела #Іменини #Іменини Людмили
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