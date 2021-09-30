С именинами, Надежда! Красочные открытки и картинки

30 сентября свои именины отмечает Надежда

В четверг, 30 сентября, православные верующие почитают память святых Веры, Надежды, Любови и Софии. В этот день можно поздравить близких и знакомых Надежд с их именинами.

Имя "Надежда" заимствовано из старославянского языка.

Женщины с таким именем очень подвижны, энергичны и любят командовать другими. Всегда стремятся быль лучшими в любой компании. Достаточно волевые представительницы прекрасного пола. Целеустремлены и часто говорят то, что думают. Иногда это часто усложняет им жизнь и приводит к появлению недругов. В то же время Надежды очень приветливы. Общаться с ними довольно приятно и легко.

Именины Надежды по православному календарю празднуют также 14 марта, 20 марта и 21 октября.

"Телеграф" предлагает поздравить Надежд с их именинами красивыми открытками.

Открытки с Днем ангела Надежды

Открытки с Днем ангела Надежды

Открытки с Днем ангела Надежды

Открытки с Днем ангела Надежды

Открытки с Днем ангела Надежды

Открытки с Днем ангела Надежды

Открытки с Днем ангела Надежды

Открытки с Днем ангела Надежды

Открытки с Днем ангела Надежды

Открытки с Днем ангела Надежды

Открытки с Днем ангела Надежды

Открытки с Днем ангела Надежды

Также вы можете поздравить с Днем Веры, Надежды, Любови и Софии.