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Надя, з іменинами! Красиві листівки та короткі поздоровлення на День ангела Надії

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Надії на будь-який смак Новина оновлена 13 березня 2023, 19:02
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Надії на будь-який смак. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати Надійку з іменинами

Ім’я Надія — старе, гарне, має цікаву історію та поширене в Україні. Раніше "Телеграф" розповідав, яке його значення та походження, а також коли всі Дні ангела Надії протягом року. Тепер же ми зібрали для вас добірку відмінних привітань з іменинами для Наді у прозі, віршах, картинках та листівках українською.

Короткі поздоровлення з Днем ангела Надії своїми словами

  • Надійко! Насамперед хочу подякувати, що ти є в моєму житті, — така світла, чудова і добра. Бажаю, щоб ці іскри життєлюбства ніколи не гасли в твоїх очах, а в серці завжди жила віра в кохання та добро. З іменинами, люба!
  • З Днем ангела Надії! Щиро бажаю, щоб у твоєму домі завжди панував порядок, добробут та спокій, щоб завжди все було мирно і тихо, і жодні біди та смутки не псували твого настрою. Будь завжди красива та щаслива!
  • Вітаю з іменинами, Надя! Нехай твої ніжки втомлюються лише від хвилюючих приємних прогулянок, очі блищать лише від радості та щастя, а руки опускаються лише під вагою подарунків та квітів. Ти цього заслуговуєш!

Листівки для привітання Надії з Днем ангела

День ангела Надії картинки, листівки та привітання українською
Іменини Надії картинки, листівки та привітання українською
Вітання з Днем ангела Надії українською
Надя з Днем ангела — вітання з іменинами українською
День ангела Надії — Листівка з іменинами Надія українською
Листівки, щоб привітати Надію з іменинами – з Днем ангела Надії українською

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому, згідно з народними прикметами, суворо заборонено дарувати одиноким людям чашки.

Теги:
#Поздоровлення #Надія #День ангела #Іменини