Надя, з іменинами! Красиві листівки та короткі поздоровлення на День ангела Надії

Не забудьте привітати Надійку з іменинами

Ім’я Надія — старе, гарне, має цікаву історію та поширене в Україні. Раніше "Телеграф" розповідав, яке його значення та походження, а також коли всі Дні ангела Надії протягом року. Тепер же ми зібрали для вас добірку відмінних привітань з іменинами для Наді у прозі, віршах, картинках та листівках українською.

Короткі поздоровлення з Днем ангела Надії своїми словами

Надійко! Насамперед хочу подякувати, що ти є в моєму житті, — така світла, чудова і добра. Бажаю, щоб ці іскри життєлюбства ніколи не гасли в твоїх очах, а в серці завжди жила віра в кохання та добро. З іменинами, люба!

З Днем ангела Надії! Щиро бажаю, щоб у твоєму домі завжди панував порядок, добробут та спокій, щоб завжди все було мирно і тихо, і жодні біди та смутки не псували твого настрою. Будь завжди красива та щаслива!

Вітаю з іменинами, Надя! Нехай твої ніжки втомлюються лише від хвилюючих приємних прогулянок, очі блищать лише від радості та щастя, а руки опускаються лише під вагою подарунків та квітів. Ти цього заслуговуєш!

Листівки для привітання Надії з Днем ангела

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому, згідно з народними прикметами, суворо заборонено дарувати одиноким людям чашки.