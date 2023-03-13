Надя, с именинами! Красивые открытки и короткие поздравления на День ангела Надежды

Не забудьте поздравить Наденьку с именинами

Имя Надежда, — старое, красивое, имеет интересную историю и распространено в Украине. Ранее "Телеграф" рассказывал, каково его значение и происхождение, а также когда все Дни ангела Надежды в году. Теперь же мы собрали для вас подборку отличных поздравлений с именинами для Нади в прозе, стихах, картинках и открытках на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Надежды своими словами

Наденька! Прежде всего, хочу поблагодарить, что ты есть в моей жизни, — такая светлая, чудесная и добрая. Желаю, чтобы эти искры жизнелюбия никогда не гасли в твоих глазах, а в сердце всегда жила вера в любовь и добро. С именинами, дорогая!

С Днем ангела Надежды! Искренно желаю, чтобы в твоем доме всегда царил порядок, благополучие и покой, чтобы всегда всё было мирно и тихо, и никакие беды и печали не портили твоего настроения. Будь всегда красива и счастлива!

Поздравляю с именинами, Надя! Пусть твои ножки устают только от волнующих приятных прогулок, глаза блестят только от радости и счастья, а руки опускаются только под тяжестью подарков и цветов. Ты этого заслуживаешь!

Открытки для поздравления Надежды с Днем ангела

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему, согласно народным приметам, строго запрещено дарить одиноким людям чашки.