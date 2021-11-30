С последним днем осени! Красочные поздравления в картинках и открытках

Не грустите по осени, она еще вернется, но уже в следующем году.

Вот и наступил последний в 2021 году осенний день. Уже завтра по календарю наступает зима, но по погоде осень еще немного, да задержится.

Все птички давно разлетелись по теплым краям, а люди по доставали из шкафов теплые вещи, зимние куртки и сапоги, теплые варежки, шапки и шарфы. Не грустите по золотой поре, ведь впереди нас ждет (надеемся) белоснежная и снежная зима с веселыми рождественскими и новогодними праздниками.

Чтобы немного скрасить печальное прощание с красочной осенью, "Телеграф" предлагает вам яркие открытки и картинки с последним осенним днем, которыми вы можете поднять настроение не только себе, но и своим родным, близким, друзьям и просто знакомым.

Картинки с последним днем осени

Также вы можете пожелать близким людям в ближайшее утро всего хорошего, настроив их на позитивный лад на целый день.