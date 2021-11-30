З останнім днем осені! Барвисті вітання у картинках та листівках

Не сумуйте восени, вона ще повернеться, але вже наступного року.

Ось і настав останній 2021 року осінній день. Вже завтра за календарем настає зима, але за погодою осінь ще небагато, та затримається.

Всі пташки давно розлетілися по теплих краях, а люди подіставали з шаф теплі речі, зимові куртки та чоботи, теплі рукавиці, шапки та шарфи. Не сумуйте по золотій порі, адже попереду на нас чекає (сподіваємося) білосніжна та снігова зима з веселими різдвяними та новорічними святами.

Щоб трохи скрасити сумне прощання з барвистим восени, "Телеграф" пропонує вам яскраві листівки та картинки з останнім осіннім днем, якими ви можете підняти настрій не лише собі, а й своїм рідним, близьким, друзям та просто знайомим.

Листівки з останнім днем осені

Також ви можете побажати близьким людям найближчим ранком всього хорошого, налаштувавши їх на позитивний лад на цілий день.