Рус

З останнім днем осені! Барвисті вітання у картинках та листівках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
114
Ось і добігла кінця осіння пора
Ось і добігла кінця осіння пора

Не сумуйте восени, вона ще повернеться, але вже наступного року.

Ось і настав останній 2021 року осінній день. Вже завтра за календарем настає зима, але за погодою осінь ще небагато, та затримається.

Всі пташки давно розлетілися по теплих краях, а люди подіставали з шаф теплі речі, зимові куртки та чоботи, теплі рукавиці, шапки та шарфи. Не сумуйте по золотій порі, адже попереду на нас чекає (сподіваємося) білосніжна та снігова зима з веселими різдвяними та новорічними святами.

Щоб трохи скрасити сумне прощання з барвистим восени, "Телеграф" пропонує вам яскраві листівки та картинки з останнім осіннім днем, якими ви можете підняти настрій не лише собі, а й своїм рідним, близьким, друзям та просто знайомим.

Листівки з останнім днем осені

Також ви можете побажати близьким людям найближчим ранком всього хорошого, налаштувавши їх на позитивний лад на цілий день.

Теги:
#Осінь #Поздоровлення #Картинки #Листівки
Коронавірус
Світ
"Омікрон" підбирається дедалі ближче: у яких країнах вже помічено нову мутацію коронавірусу
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Коронавірус
"Омікрон" підбирається дедалі ближче: у яких країнах вже помічено нову мутацію коронавірусу
Дата публікації
Категорія
Ключові події дня
Підсумки дня 29 листопада: заяви СБУ про держпереворот, скандал із "голодною тусою", претензії Китаю до України
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський, Реджеп Тайіп Ердоган та Володимир Путін
Ердоган вирішив стати посередником між Україною та Росією: навіщо нам це і чому Путін – проти
Дата публікації
Категорія
Владислав Корнелюк застрелився у поліцейській дільниці
Молодий патрульний застрелився прямо у відділку на Волині: з’явилося його ім’я та фото
Дата публікації
Категорія
Ліонель Мессі з сім’єю
Мессі виграв рекордний 7-й "Золотий м’яч"