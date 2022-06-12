Святая Троица 2022: красивые поздравления с праздником своими словами

Главный символ праздника — зелень.

Один из самых важных христианских праздников — Троица или Зеленые святки — каждый год празднуется в разную дату, поскольку он привязан к дате празднования Пасхи. Троица отмечается на 50-й день после Воскресения Христового, что в 2022-м году выпало 12 июня.

Свое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Христос перед своим вознесением на небеса. Этот праздник напоминает о св. Троице, трех известных проявлениях Всевышнего — в виде Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа.

В честь праздника "Телеграф" подготовил для вас красивые поздравления в прозе и картинках, с помощью которых вы можете душевно поздравить родных и близких.

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Поздравления с Троицей 2022: картинки и открытки

Поздравления с Троицей 2022 своими словами

Поздравляю с Троицей и от чистого сердца желаю, чтобы Бог всегда наставлял на верный и светлый путь в жизни, чтобы вера твоя никогда не ослабла, чтобы верная любовь и уважение придавали новых сил, чтобы Пресвятая Троица всегда могла помочь найти своё место и открыть своё сердце для добрых помыслов и стремлений.

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В праздник Троицы я от души пожелать хочу, чтобы в дом вошёл яркий свет блага и счастья, чтобы душу согревали лучи добра и радости, чтобы сердце хранило чистую и верную любовь, чтобы на пути горел огонёк надежды и веры.

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Поздравляю всех с Троицей. Пусть зеленая веточка станет символом добра и счастья в вашем доме. Забудь обиды, прости всех, кто раскаивается в содеянном, обрети покой и мир в своей душе. Очисти сердце и подари свою любовь ближнему.

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Поздравляю с Троицей. Желаю мира в жизни, счастья, блага, радости, душевного тепла, желаю удачи на пути, добра, благополучия, уверенности и достатка. Пусть сердце твоё переполняет любовь, а в тебе всегда живёт светлая надежда. Желаю, чтобы Пресвятая Троица отвела от тебя и твоей семьи любую беду и любое лихо.

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Поздравляю с Троицей и желаю пёстрого ковра счастья и цветущей любви. Пусть сердце любит и надеется, пусть душа поёт и верит. Здоровья и блага тебе и всей твоей семье, удачи на пути и яркого света радости.

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Поздравляю с Троицей и хочу от всей души пожелать всегда идти по ветру удачи и следовать за своей мечтой счастья. Пусть сердце окутано будет зеленью надежд, пусть на душе распускаются пышные сады любви и доброты чудес.

Больше красочных поздравлений с Троицей — вы найдете в нашем предыдущем материале.