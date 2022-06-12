Свята Трійця 2022: красиві привітання зі святом своїми словами

Головний символ свята – зелень.

Одне з найважливіших християнських свят — Трійця чи Зелені святки — щороку святкується у різну дату, оскільки він прив’язаний до дати святкування Великодня. Трійця відзначається на 50-й день після Воскресіння Христового, що у 2022 році випало 12 червня.

Свою назву свято отримало на честь зішестя Святого Духа на апостолів, яке їм обіцяв Христос перед своїм вознесенням на небеса. Це свято нагадує про святу Трійцю, трьох відомих проявів Всевишнього — у вигляді Бога-Отця, Бога-Сина та Бога-Святого Духа.

На честь свята "Телеграф" підготував для вас гарні вітання у прозі та картинках, за допомогою яких ви можете душевно привітати рідних та близьких.

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Привітання з Трійцею 2022: картинки та листівки

Привітання з Трійцею 2022 року своїми словами

Вітаю з Трійцею і від щирого серця бажаю, щоб Бог завжди наставляв на вірний і світлий шлях у житті, щоб віра твоя ніколи не ослабла, щоб вірна любов і повага надавали нових сил, щоб Пресвята Трійця завжди могла допомогти знайти своє місце та відкрити своє серце для добрих помислів та прагнень.

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У свято Трійці я від душі побажати хочу, щоб у дім увійшло яскраве світло добра і щастя, щоб душу зігрівали промені добра і радості, щоб серце зберігало чисте і вірне кохання, щоб на шляху горів вогник надії та віри.

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Вітаю всіх із Трійцею. Нехай зелена гілочка стане символом добра та щастя у вашому будинку. Забудь образи, прости всіх, хто кається у скоєному, знайди спокій та мир у своїй душі. Очисти серце і подаруй свою любов ближньому.

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Вітаю із Трійцею. Бажаю миру в житті, щастя, блага, радості, душевного тепла, бажаю удачі на шляху, добра, благополуччя, впевненості та достатку. Нехай твоє серце переповнює любов, а в тобі завжди живе світла надія. Бажаю, щоб Пресвята Трійця відвела від тебе і твоєї сім’ї будь-яке лихо і будь-яке лихо.

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Вітаю з Трійцею і бажаю строкатого килима щастя та квітучого кохання. Нехай серце любить і сподівається, нехай душа співає та вірить. Здоров’я та блага тобі та всій твоїй родині, удачі на шляху та яскравого світла радості.

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Вітаю з Трійцею і хочу від щирого серця побажати завжди йти за вітром удачі і слідувати за своєю мрією щастя. Нехай серце оповите зеленню надій, нехай на душі розпускаються пишні сади любові та доброти чудес.

Більше барвистих привітань із Трійцею – ви знайдете у нашому попередньому матеріалі.