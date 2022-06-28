С Днем ангела Михаила! Красивые открытки и картинки

Михаилы всегда строгие и серьезные молодые люди

Во вторник, 28 июня, согласно церковному календарю, православная церковь почитает память первого митрополита Киевского и всей Руси-Украины Святителя Михаила. Все мужчины, которые носят его имя, отмечают в этот день именины.

Святителю приписывают строительство Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря. Митрополит Михаил активно строил церкви и ниспровергал идолов. Его мощи почивают в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.

День ангела Михаила 28 июня: значение имени

Михаил — строгий и серьезный. Любит спорить, умеет логически мыслить. Сам критику не любит и часто не воспринимает шутки в свой адрес. Однако обиду долго не держит, все быстро прощает. Он легкий в общении, может запросто поднять настроение.

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