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З Днем ангела Михайла! Гарні листівки та картинки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Церква святкує пам’ять митрополита Київського Михайла
Церква святкує пам’ять митрополита Київського Михайла

Михайли завжди суворі та серйозні молоді люди

У вівторок, 28 червня, згідно з церковним календарем, православна церква вшановує пам’ять першого митрополита Київського та всієї Русі-України Святителя Михайла. Усі чоловіки, які мають його ім’я, відзначають у цей день іменини.

Святителю приписують будівництво Києво-Золотоверхого-Михайлівського монастиря. Митрополит Михайло активно будував церкви і скидав ідолів. Його мощі спочивають у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі.

День ангела Михайла 28 червня: значення імені

Михайло – суворий і серйозний. Любить сперечатися, вміє логічно мислити. Сам критику не любить і часто не сприймає жарти на свою адресу. Однак образу довго не тримає, все швидко прощає. Він легкий у спілкуванні, може легко підняти настрій.

Привітання з іменинами Михайла 2022: листівки та картинки

листівка з іменинами Михайла 2022
листівка з іменинами Михайла 2022
листівка з іменинами Михайла 2022
листівка з іменинами Михайла 2022
листівка з іменинами Михайла 2022
листівка з іменинами Михайла 2022

Нагадаємо, що 28 червня відзначається День Конституції. Красиві вітання з державним святом Днем Конституції України у нашому матеріалі.

Теги:
#Вітання #Листівки #Іменини