Рождество Иоанна Предтечи 2022: красивые поздравления в картинках и открытках

В этот день запрещен тяжелый физический труд и заниматься рукоделием.

В четверг, 7 июля, отмечается один из самых важных праздников христианской религии — Рождество Иоанна Крестителя. В этот день люди надевали одежды белого цвета, считалось что они помогут привлечь удачу, помириться с дорогими людьми или найти свою вторую половинку.

В этот день почитается один из главных почитаемых святых после Пресвятой Богородицы — Иоанн Предтечи. Он был предшественников Иисуса Христа, а также его крестителем. В праздник важно сходить на службу в церковь и помолиться Иоанну Крестителю. У пророка просят о семейном счастье, благополучии, рождении ребенка, исцелении от недугов, в том числе различных зависимостей.

"Телеграф" подготовил для своих читателей красивые картинки с праздником, которые можно отправить всем своим родным и близким в мессенджер.

Поздравления с Рождеством Иоанна Предтечи 2022: картинки и открытки

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