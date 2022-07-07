Різдво Іоанна Предтечі 2022: красиві привітання у картинках та листівках

Цього дня заборонено важку фізичну працю та займатися рукоділлям.

У четвер, 7 липня, відзначається одне з найважливіших свят християнської релігії — Різдво Іоанна Хрестителя. У цей день люди одягали одяг білого кольору, вважалося, що вони допоможуть залучити удачу, помиритися з дорогими людьми або знайти свою другу половинку.

У цей день вшановується пам’ять преподобного Іоанна Предтечі. Він був попередником Ісуса Христа, а також його хрестителем. У свято важливо сходити на службу до церкви та помолитися Іоанну Хрестителю. У пророка просять про сімейне щастя, благополуччя, народження дитини, зцілення від недуг, у тому числі різних залежностей.

"Телеграф" підготував для своїх читачів красиві картинки зі святом, які можна відправити всім своїм рідним та близьким до месенджера.

Привітання з Різдвом Іоанна Предтечі 2022: картинки та листівки

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