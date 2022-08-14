С Медовым спасом! Красочные картинки и открытки с Маковеем 2022 на украинском языке

Обязательно поздравьте всех дорогих вам людей теплыми поздравлениями с Медовым Спасом.

В воскресенье, 14 августа православная церковь празднует Медовый Спас или Маковея. Это — первый из трех праздников августа, которые посвящены Спасителю, Иисусу Христу. Полное церковное название — "Происхождением честных древ честного и животворящего Креста Господня".

В этот день верующие ходят в церковь и освящают букеты из цветов и мака. По поверьям, в такой букет должно входить 17 трав. А также освящали мед и фрукты, которые после раздавали всем встречным.

"Телеграф" подготовил для своих читателей подборку красивых открыток и картинок с праздником на украинском языке, которые непременно подарят праздничное настроение. Выберите лучшее поздравление с Маковеем и отправьте его своим родственникам, друзьям или коллегам.

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Поздравления с Медовым спасом 2022: картинки и открытки

Напомним, что 14 августа также начинается Успенский пост, который длится до 27 августа. Церковный календарь праздников на август 2022 года "Телеграф" публиковал ранее.