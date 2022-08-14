З Медовим спасом! Барвисті картинки та листівки з Маковеєм 2022 українською

Обов’язково привітайте всіх дорогих людей теплими привітаннями з Медовим Спасом.

У неділю, 14 серпня, православна церква святкує Медовий Спас або Маковея. Це — перше з трьох свят серпня, присвячене Спасителю, Ісусу Христу. Повна церковна назва — "Походженням чесних древ чесного і життєдайного Хреста Господнього".

Цього дня віряни ходять до церкви та освячують букети з квітів та маку. За повір’ями, у такий букет має входити 17 трав. А також освячували мед та фрукти, які потім роздавали всім зустрічним.

"Телеграф" підготував для своїх читачів добірку гарних листівок та картинок зі святом українською мовою, які неодмінно подарують святковий настрій. Виберіть найкраще вітання з Маковеєм та надішліть його своїм родичам, друзям чи колегам.

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Привітання з Медовим спасом 2022: картинки та листівки

Нагадаємо, що 14 серпня також розпочинається Успенський пост, який триває до 27 серпня. Церковний календар свят на серпень 2022 року "Телеграф" публікував раніше.