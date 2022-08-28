Яркие видеопоздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2022: картинки и открытки
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В народе этот день называют Первая Пречистая.
В воскресенье, 28 августа, православная церковь отмечает один из двенадцати важнейших христианских праздников, который предваряется строгим постом — Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
Успение – конец жизни на земле Приснодевы Марии. В этот день было принято заканчивать жатву, а сам праздник сопровождался множеством традиций. К примеру, в этот день верующие несут в церковь первый урожай — колоски пшеницы, ржи и овса, перевязанные красной лентой.
"Телеграф" сделал подборку красивых, красочных поздравительных открыток и картинок, а также видео поздравлений на украинском языке с Успением Пресвятой Богородицы 2022, которые наши читатели могут отправить своим близким и знакомым в этот день.
Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2022: картинки и открытки
Видеопоздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2022
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие церковные праздники отмечаются в августе 2022 года.