Яскраві відеопривітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2022: картинки та листівки

Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотний день, то осень буде ясною.

У неділю, 28 серпня, православна церква відзначає одне з дванадцяти найважливіших християнських свят, яке передує суворим постом — Успіння Пресвятої Богородиці та Приснодіви Марії.

Успіння – кінець життя землі Приснодіви Марії. Цього дня було заведено закінчувати жнива, а саме свято супроводжувалося безліччю традицій. Наприклад, цього дня віряни несуть до церкви перший урожай — колоски пшениці, жита та вівса, перев’язані червоною стрічкою.

"Телеграф" зробив добірку красивих, барвистих вітальних листівок та картинок, а також відео привітань українською з Успінням Пресвятої Богородиці 2022, які наші читачі можуть надіслати своїм близьким та знайомим цього дня.

Читайте також: Категорія Lifestyle Успіння Пресвятої Богородиці 2022 року: що заборонено робити в цей день З цього дня у лісах починали збирати гриби та горіхи на зиму.

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2022: картинки та листівки

Відеопривітання з Успінням Пресвятої Богородиці 2022

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята відзначаються у серпні 2022 року.