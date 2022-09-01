С приходом осени-2022! Поздравления в ярких открытках и картинках для близких и друзей

Теплые и душевные поздравления в открытках с наступлением осени согреют вас в этот день

Наступила золотая пора, поэтому пора поздравлять своих родных, друзей и просто знакомых с приходом осени 2022 года.

У каждого из нас осень ассоциируется с периодом спокойных пеших прогулок, последних пикников на природе, вкусных ужинов в кругу семьи и друзей, романтики и перемен к лучшему. Однако из-за войны каждый украинец изменил свои приоритеты и взгляды на действительно спокойную и мирную, полную простых радостных моментов жизнь. Начало осени — красивый и одновременно грустный день.

В этот день "Телеграф" искренне поздравляет читателей с первым днем осени! Специально для вас публикуем красивые картинки и открытки с приходом золотой поры, которая вдохновляет и обещает праздничное настроение и мир в душе.

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А пока осень будет постепенно забирать свои права у лета, пора бы подготовиться к холодам. О трендах одежды на осень-2022 "Телеграф" писал ранее.