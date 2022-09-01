З настанням осені-2022! Привітання у яскравих листівках та картинках для близьких та друзів

Теплі та душевні привітання у листівках із настанням осені зігріють вас у цей день

Настала золота пора, тому настав час вітати своїх рідних, друзів і просто знайомих з приходом осені 2022 року.

У кожного з нас осінь асоціюється з періодом спокійних піших прогулянок, останніх пікніків на природі, смачної вечері у родинному колі та друзів, романтики та змін на краще. Однак через війну кожен українець змінив свої пріоритети та погляди на справді спокійне та мирне, сповнене простих радісних моментів життя. Початок осені — гарний і водночас сумний день.

Цього дня "Телеграф" щиро вітає читачів із першим днем осені! Спеціально для вас публікуємо красиві картинки та листівки з приходом золотої пори, яка надихає та обіцяє святковий настрій і мир у душі.

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А поки осінь поступово забиратиме свої права у літа, настав час підготуватися до холодів. Про тренди одягу на осінь-2022 "Телеграф" писав раніше.