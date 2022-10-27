С Днем бабушек и дедушек-2022! Очень красивые открытки и картинки родным людям

В 2022 году семейный праздник выпадает на пятницу

Очень трогательный семейный праздник, который ежегодно отмечают осенью в Украине — День бабушек и дедушек. В нашей стране дата постоянная и не меняется из года в год — 28 октября.

Праздник возник в 2009 году за инициативы нидерландского Цветочного бюро, согласно которой в этот день внуки должны поздравлять своих дедушек и бабушек и дарить им горшки с живыми цветами, что символизирует связь поколений. День бабушек и дедушек отмечается и в ряде других стран, например, Великобритании, Польши, Италии, Америки.

Если есть такая возможность, а сейчас она очень редка из-за войны в стране, 28 октября следует посетить своих бабушек и дедушек, чтобы поздравить их с праздником. Если же вживую поздравить не получается, то можно послать им красивую душевную открытку в соцсети или мессенджере.

С Днем бабушек и дедушек 28 октября: открытки и картинки

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