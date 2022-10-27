З Днем бабусь та дідусів-2022! Дуже красиві листівки та картинки рідним людям

2022 року сімейне свято випадає на п’ятницю

Дуже зворушливе сімейне свято, яке щороку відзначають восени в Україні — День бабусь та дідусів. У нашій країні дата постійна і не змінюється рік у рік — 28 жовтня.

Свято виникло у 2009 році за ініціативи нідерландського Квіткового бюро, згідно з якою цього дня онуки повинні вітати своїх дідусів та бабусь та дарувати їм горщики з живими квітами, що символізує зв’язок поколінь. День бабусь та дідусів відзначається і в низці інших країн, наприклад, Великій Британії, Польщі, Італії, Америки.

Якщо є така можливість, а зараз вона дуже рідкісна через війну в країні, 28 жовтня слід відвідати своїх бабусь та дідусів, щоб привітати їх зі святом. Якщо ж наживо привітати не виходить, то можна надіслати їм гарну душевну листівку в соцмережі чи месенджері.

З Днем бабусь та дідусів 28 жовтня: листівки та картинки

Раніше "Телеграф" писав, які церковні свята відзначають українці у жовтні 2022 року.