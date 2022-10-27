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З Днем бабусь та дідусів-2022! Дуже красиві листівки та картинки рідним людям

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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День бабусь та дідусів 28 жовтня 2022
День бабусь та дідусів 28 жовтня 2022. Фото freepik.com

2022 року сімейне свято випадає на п’ятницю

Дуже зворушливе сімейне свято, яке щороку відзначають восени в Україні — День бабусь та дідусів. У нашій країні дата постійна і не змінюється рік у рік — 28 жовтня.

Свято виникло у 2009 році за ініціативи нідерландського Квіткового бюро, згідно з якою цього дня онуки повинні вітати своїх дідусів та бабусь та дарувати їм горщики з живими квітами, що символізує зв’язок поколінь. День бабусь та дідусів відзначається і в низці інших країн, наприклад, Великій Британії, Польщі, Італії, Америки.

Якщо є така можливість, а зараз вона дуже рідкісна через війну в країні, 28 жовтня слід відвідати своїх бабусь та дідусів, щоб привітати їх зі святом. Якщо ж наживо привітати не виходить, то можна надіслати їм гарну душевну листівку в соцмережі чи месенджері.

З Днем бабусь та дідусів 28 жовтня: листівки та картинки

листівка з днем бабусь і дідусів 2022
листівка з днем бабусь і дідусів 2022
листівка з днем бабусь і дідусів 2022
листівка з днем бабусь і дідусів 2022
листівка з днем бабусь і дідусів 2022
листівка з днем бабусь і дідусів 2022
листівка з днем бабусь і дідусів 2022
листівка з днем бабусь і дідусів 2022
листівка з днем бабусь і дідусів 2022

Раніше "Телеграф" писав, які церковні свята відзначають українці у жовтні 2022 року.

Теги:
#Поздоровлення #Свята #Листівки #День бабусь і дідусів