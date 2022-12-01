С днем ангела, Роман! Красочные поздравления с именинами в картинках и открытках

Романы – покорители дамских сердец.

Среди церковных праздников, которые отмечаются в декабре 2022 года, в первый день первого зимнего месяца отмечается день священномученика Романа Кесарийского, а это значит, что все мужчины, которые названы в честь святого, отмечают свои именины.

Имя Роман произошло от латинского слова "романус", в переводе означает "римский", "римлянин", "из Рима". Отметим, что в год Романов чтят 19 раз, из два из них — приходится на декабрь.

Романы — самостоятельные, трудолюбивые мужчины, которые никогда не поддаются чужому влиянию. Они веселые, легкие на подъем, вежливые, обходительные и добрые. Романы творчески одарены, любят все новое, не ограничены в интересах. Также они хорошие и преданные друзья, которые всегда готовы прийти на помощь.

"Телеграф" поздравляет всех мужчин, которых зовут Роман, с Днем ангела, и в честь праздника мы собрали красивые и яркие поздравления с именинами, которые можно отправить виновнику торжества, чтобы поднять ему настроение в первый зимний день.

Поздравления с днем ангела Романа: картинки и открытки

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