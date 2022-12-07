С Днем украинского платка-2022! Очень красивые открытки к празднику на украинском языке

День украинского платка отмечают в День Екатерины 7 декабря

Согласно календарю праздников на декабрь-2022, в эту среду во всем мире отмечается праздник — День украинского платка. Он появился только в 2019 году, но уже приобрел широкую славу во всем мире.

Цель праздника — объединить женщин по всей Украине и в мире, и почтить важные народные традиции и обычаи. Испокон веков украинский платок был одним из важнейших элементов народного наряда и неотъемлемой частью украинской культуры.

В честь праздника "Телеграф" сделал подборку самых лучших открыток и поздравительных картинок ко Дню украинского платка 7 декабря на украинском языке. Отправьте поздравление своим родным и просто знакомым в соцсети, мессенджере.

Поздравления с Днем украинского платка 2022 — открытки

Напомним, что основным праздником 7 декабря считается День святой Екатерины, с которым связывают множество традиций, обрядов и запретов.