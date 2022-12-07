З Днем української хустки-2022! Дуже красиві листівки до свята українською

День української хустки відзначають у День Катерини 7 грудня

Згідно з календарем свят на грудень-2022, цієї середи у всьому світі відзначається свято — День української хустки. Воно з’явилось лише у 2019 році, але вже набуло широкої слави у всьому світі.

Мета свята – об’єднати жінок по всій Україні і у світі, і вшанувати важливі народні традиції та звичаї. Споконвіку українська хустка була одним із найважливіших елементів народного вбрання та невіддільною частиною української культури.

На честь свята "Телеграф" зробив добірку найкращих листівок та вітальних картинок до Дня української хустки 7 грудня українською мовою. Надішліть привітання своїм рідним і просто знайомим у соцмережі, месенджері.

Привітання з Днем української хустки 2022

Нагадаємо, що основним святом 7 грудня вважається День святої Катерини, з яким пов’язують безліч традицій, обрядів та заборон.