Поздравления с днем рождения внучки: пожелания и открытки

Поздравьте новоиспеченную бабушку с появлением внучки на свет

День рождения внучки, как и день рождения внука — значимое событие в жизни бабушек и дедушек. Маленькая принцесса приносит в их жизнь невероятное количество радости, дарит неиссякаемую энергию, а улыбка внучки делает незначительными все проблемы.

Поздравить свою подругу, знакомую или родственницу с рождением внучки можно небольшим текстовым сообщением, или яркой картинкой. По такому случаю "Телеграф" собрал красивые открытки и пожелания для бабушки с днем рождения внучки.

Трогательные поздравления бабушке с днем рождения внучки

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Поздравляю с рождением нового сердечка в вашей семье. Желаю вашей внучке самых ясных дней и самых добрых ангелов-хранителей. Пусть она будет счастливым продолжением вас, пусть радостным будет ее жизненный путь. Пусть она вырастет красавицей и будет радовать этот мир своей нежностью и добротой. Желаю, чтобы сказочными были все мгновения ее жизни, а ее улыбка наполняла ваши сердца теплом.

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Вот и пришёл час — ты стала бабушкой и услышала нежный голосок внучки. Это чудесное мгновение! Поздравляю тебя с ним! Пусть малышка наполняет твое сердце теплом и любовью. Пусть её маленькие ручки согревают сильнее солнечных лучей. Пусть её невинный смех заставит забыть все неприятности! Расти внучку с любовью и взрослым здравомыслием, а её беззаботность подарит минуты настоящего счастья!

Бабулю с днем рождения внучки

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Чудо в розовом конверте получили из роддома! Искренне поздравляю с рождением замечательной внучки. Пусть принесет в Вашу жизнь множество счастливых мгновений. Пусть её безмятежность и наивность поможет Вам забыть о возрасте и болезнях, позволит окунуться в простую, веселую жизнь, наполненную детским смехом и её маленькими победами! Желаю ей Вселенского счастья, голубого неба и крепкого здоровья, а вы наполните её жизнь заботой и любовью!

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Привет новоиспеченным бабушке и дедушке! Не грустите по поводу нового звания — это почетно, это гордо и замечательно! Поздравляем! Внучке желаем здоровья, аппетита! Пусть растет красивой, доброй и ласковой!

Открытка бабушке с рождением внучки

Короткие поздравления бабушке в день рождения внучки

В этот чудесный день на свет появилась самая красивая и очаровательная девочка — ваша внучка! Поздравляют вас от всей души! Пусть внученька растет и дарит вам радость своими достижениями!

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Внучка родилась! Поздравляем от всей души с замечательным событием огромной важности! Желаем малышке быть такой же красавицей и умницей, как и мама ее бабушка!

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Бабушка – это мама в квадрате! Поздравляем тебя с переходом на новую ступень эволюции! Желаем малышке вырасти, удачно выйти замуж, чтобы однажды сделать тебя мамой уже в третьей степени.

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Поздравляем с прекрасным событием — рождением внучки! Пусть малышка растет здоровой, радует родителей и бабушку с дедом. Желаем, чтобы малышку оберегали ангелы-хранители и на ее пути встречались только добрые люди!

Поздравление с рождением внучки

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Спешу поздравить с днем рождения внучки бабушку! Пусть ваша жизнь будет настоящей сказкой, полной чудес и волшебства!

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