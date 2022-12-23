Вітання з днем народження онуки: побажання та листівки

Привітайте новоспечену бабусю з появою онуки на світ

День народження онуки, як і день народження онука, — значуща подія в житті бабусь і дідусів. Маленька принцеса приносить у їхнє життя неймовірну кількість радості, дарує невичерпну енергію, а посмішка внучки робить незначними всі проблеми.

Привітати свою подругу, знайому чи родичку з народженням онучки можна невеликим текстовим повідомленням, чи яскравою картинкою. З такої нагоди "Телеграф" зібрав гарні листівки та побажання для бабусі з днем народження онуки.

Зворушливі поздоровлення бабусі з днем народження онуки

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Вітаю з народженням нового серця у вашій родині. Бажаю вашій онучці найяскравіших днів і найдобріших ангелів-охоронців. Нехай вона буде щасливим продовженням вас, нехай радісним буде її життєвий шлях. Нехай вона виросте красунею і радуватиме цей світ своєю ніжністю та добротою. Бажаю, щоб казковими були всі миті її життя, а її посмішка наповнювала ваші серця теплом.

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Ось і настав час — ти стала бабусею і почула ніжний голос онуки. Це чудова мить! Вітаю тебе з цим! Нехай дитина наповнює твоє серце теплом і любов’ю. Нехай її маленькі ручки зігрівають сильніше за сонячні промені. Нехай її безневинний сміх змусить забути всі неприємності! Рости онучку з любов’ю та дорослою розсудливістю, а її безтурботність хай подарує хвилини справжнього щастя!

Листівка бабусі з народженням онучки

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Ви отримали з пологового будинку чудо у рожевому конверті! Щиро вітаю із народженням чудової онуки. Нехай принесе у Ваше життя багато щасливих миттєвостей. Нехай її безтурботність та наївність допоможе Вам забути про вік та хвороби, дозволить поринути у просте, веселе життя, наповнене дитячим сміхом та її маленькими перемогами! Бажаю їй вселенського щастя, блакитного неба та міцного здоров’я, а ви наповните її життя турботою та любов’ю!

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Привіт новоспеченим бабусі та дідусеві! Не сумуйте з приводу нового звання – це почесно, це гордо та чудово! Вітаємо! Внучці бажаємо здоров’я, апетиту! Нехай росте красивою, доброю та ласкавою!

Привітання з народження онуки

Короткі вітання бабусі в день народження онуки

Цього чудового дня на світ з’явилася найкрасивіша і найчарівніша дівчинка — ваша онучка! Вітаю вас від щирого серця! Нехай онучка росте і дарує вам радість своїми здобутками!

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Внучка народилася! Вітаємо від щирого серця з чудовою подією величезної важливості! Бажаємо дитині бути такою ж красунею і розумницею, як і мама її мами!

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Бабуся – це мама у квадраті! Вітаємо тебе з переходом на новий щабель еволюції! Бажаємо дитині вирости, вдало вийти заміж, щоб одного разу зробити тебе мамою вже третьою мірою.

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Вітаємо з чудовою подією – народженням онуки! Нехай дитина росте здоровою, радує батьків і бабусю з дідом. Бажаємо, щоб малу оберігали ангели-охоронці й на її шляху зустрічалися лише добрі люди!

Вітання з народженням внучки

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Поспішаю привітати з днем народження внучки бабусю! Нехай ваше життя буде справжньою казкою, повною чудес та чарівництва!

Також на сайті "Телеграф" можна знайти вітання з днем народження для онука.