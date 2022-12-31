Красивые поздравления и душевные пожелания на юбилей дочери

Создайте атмосферу радости для дочери в день ее юбилея

Время летит очень быстро. Казалось бы, только недавно в роддоме вам вручили маленький кряхтящий комочек в одеяле с розовой лентой, а дочь уже празднует юбилей. Для всей семьи это очень радостный день. И конечно же в юбилей не обойдешься обычным поздравлением дочери с днем рождения. Хочется, чтобы в этот день она услышала самые теплые слова и самые лучшие пожелания.

"Телеграф" подготовил подборку пожеланий, чтобы вы могли красиво поздравить дочку с юбилеем. Правильные слова помогут поднять настроение юбилярше и поддержать праздничную атмосферу.

Поздравление с юбилеем дочери

Доченька, поздравляю тебя с юбилеем! И сегодня, и даже спустя много-много лет я не забуду восторга, который испытала, когда я тебя родила. Милая девочка с сияющими глазами, доброй улыбкой и сладким голосом. Дорогая моя доченька, я желаю тебе огромного настоящего счастья. Кровинушка моя, достигай всех своих целей и покоряй любые высоты. Желаю тебе быстрых исполнений желаний. Чистой и настоящей тебе любви. Знай, что я всегда рядом и очень тебя люблю!

***

С юбилеем, доченька моя! Желаю тебе счастья, уюта и тепла. Чтобы на сердце всегда было спокойно и тепло, а в душе всегда цветет весна. Пусть все дается легко и пусть всегда сбываются все твои мечты. Не знай печалей и наслаждайся каждым днем. Я очень-очень тебя люблю!

Поздравить дочь с юбилеем можно и такими словами:

Обниму свою дочь, поцелую,

И скажу в юбилей я как мать,

Что растила тебя я, родную,

Помогла тебе личностью стать.

Дочка, ты только в жизни старайся

Пронести материнский завет:

Что задумала — не отступайся,

И на все находи свой ответ.

И, конечно, хочу, чтобы счастье

Не прошло мимо дочки моей.

И любви, и тепла и согласия,

Долгих лет, полных солнечных дней.

***

Моя звездочка, моя дочь, с юбилеем тебя! Ты не грусти, что бегут года. Душой ты будь всегда молода! Будь счастливей всех на этой земле, пусть у тебя будет много-много светлых дней. Пусть тебя окружают самые добрые и преданные люди. Пусть твоя жизнь будет полна чудес и радостных эмоций!

Ранее "Телеграф" писал, как красиво поздравить с днем рождения взрослую дочь.