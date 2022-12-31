Гарні привітання та душевні побажання на ювілей дочки
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Створіть атмосферу радості для доньки у день її ювілею
Час летить дуже швидко. Здавалося б, тільки нещодавно в пологовому будинку вам вручили маленьку грудку, що кректує, в ковдрі з рожевою стрічкою, а дочка вже святкує ювілей. Для всієї родини це дуже щасливий день. І звичайно ж у ювілей не обійдешся звичайним привітанням доньки з днем народження. Хочеться, щоб у цей день вона почула найтепліші слова та найкращі побажання.
"Телеграф" підготував добірку побажань, щоби ви могли красиво привітати доньку з ювілеєм. Правильні слова допоможуть підняти настрій ювілярці та підтримати святкову атмосферу.
Поздоровлення з ювілеєм доньки
Доню, вітаю тебе з ювілеєм! І сьогодні, і навіть через багато років я не забуду захоплення, яке відчула, коли я тебе народила. Мила дівчинка з сяючими очима, доброю посмішкою та солодким голосом. Люба моя доню, я бажаю тобі величезного справжнього щастя. Кровиночка моя, досягай всіх своїх цілей і підкоряй будь-які висоти. Бажаю тобі швидких виконань бажань. Чистого і справжнього тобі кохання. Знай, що я завжди поряд і дуже тебе люблю!
***
З ювілеєм, доню моя! Бажаю тобі щастя, затишку та тепла. Щоб на серці завжди було спокійно та тепло, а в душі завжди цвіла весна. Нехай все дається легко, і нехай завжди збуваються всі твої мрії. Не знай суму і насолоджуйся кожним днем. Я дуже тебе люблю!
Привітати доньку з ювілеєм можна й такими словами:
Обійму свою дочку, поцілую,
І скажу в ювілей я як мати,
Що ростила тебе я, рідну,
Допомогла тобі особистістю стати.
Дочко, ти тільки в житті намагайся
Пронести материнський завіт:
Що задумала — не відступайся,
І на все знаходь відповідь.
І, звичайно, хочу, щоб щастя
Не пройшло повз дочку мою.
***
Моя зірочка, моя дочка, з ювілеєм тебе! Ти не сумуй, що біжать роки. Душею ти будь завжди молода! Будь щасливішою за всіх на цій землі, нехай у тебе буде багато світлих днів. Нехай тебе оточують найдобріші та найвідданіші люди. Нехай твоє життя буде сповнене чудес і радісних емоцій!
Раніше "Телеграф" писав, як гарно привітати з днем народження дорослу дочку.