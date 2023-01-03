Именины Юлии 3 января: душевные открытки и картинки с Днем ангела

Обязательно порадуйте знакомых с именем Юлия праздничной открыткой

В январе 2023 года много важных дат в церковном календаре, включая дни различных именин. Традиционно православные в начале нового года, 3 января, отмечают именины тех, кто крещен под именем Юлии. В этот день принято поздравлять обладательниц этого прекрасного имени с Днем ангела и желать всех благ и божьей помощи.

"Телеграф" подготовил подборку красочных и душевных открыток на День ангела Юлии. Вы можете скачать картинку и отправить виновнице именин в любом доступном мессенджере. Выбирайте симпатичное изображения с лаконичным поздравлением с именинами Юле. Если хочется отправить более душевное пожелание, то можно выбрать праздничную открытку со стихотворением в честь Дня ангела Юлии. Ваша мама, сестра, бабушка, подруга или коллега будет очень рада такому жесту внимания в день ее именин!

Открытки с Днем ангела Юлии

Добавим, что по православному календарю именины Юлии также празднуют 15 января, 17 марта, 2 апреля, 31 мая, 15 июня, 5 июля, 19 июля, 29 июля, 31 августа, 14 ноября, 17 декабря.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине будут отмечать Рождество, Щедрый вечер, Крещение и другие зимние праздники по юлианскому календарю в январе 2023 года.