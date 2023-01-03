Іменини Юлії 3 січня: душевні листівки та картинки з Днем ангела

Обов’язково порадуйте знайомих з ім’ям Юлія святковою листівкою

У січні 2023 року багато важливих дат у церковному календарі, включаючи дні різних іменин. Традиційно православні на початку нового року, 3 січня, відзначають іменини тих, хто хрещений під ім’ям Юлії. Цього дня прийнято вітати власниць цього чудового імені з Днем ангела та бажати всіх благ і божої допомоги.

"Телеграф" підготував добірку барвистих і душевних листівок на День ангела Юлії. Ви можете завантажити картинку й відправити винуватці іменин у будь-якому доступному месенджері. Вибирайте симпатичне зображення з лаконічним вітанням з іменинами Юлі. Якщо хочеться надіслати більш душевне побажання, можна обрати святкову листівку з віршем на честь Дня ангела Юлії. Ваша мама, сестра, бабуся, подруга чи колега буде дуже рада такому жесту уваги у день її іменин!

Листівки з Днем ангела Юлії

Додамо, що за православним календарем іменини Юлії також святкують 15 січня, 17 березня, 2 квітня, 31 травня, 15 червня, 5 липня, 19 липня, 29 липня, 31 серпня, 14 листопада, 17 грудня.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні відзначатимуть Різдво, Щедрий вечір, Хрещення та інші зимові свята за юліанським календарем у січні 2023 року.