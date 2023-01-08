Красивые поздравления и открытки с днем рождения любимой доченьке от родителей

Красивое поздравление от родителей тронет сердце дочери

Для каждого родителя день рождения дочери — важный праздник. К этому дню они обычно готовятся заранее — покупают подарки, цветы, продукты к праздничному столу, пекут торт. Заранее продумывается и то, каким будет поздравление для дочери от родителей.

"Телеграф" поможет подобрать красивые поздравления дочери с днем рождения от родителей.

С днем рождения дочке от родителей

Наша очаровательная доченька, сегодня самый лучший праздник на земле — день твоего рождения. Прими наши самые искренние и добрые пожелания. Будь любима, счастлива, самодостаточна и смелая. Желаем, чтобы ты не знала горя и печали. Пусть твоя дорога будет прямой и ясной. Всех благ тебе, наша родная. С днем рождения!

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Доченька, как родители мы мечтали, чтобы ты не повторяла наших ошибок. Мы хотели, чтобы ты получила образование, нашла отличную работу. А еще мы хотели, чтобы ты встретила свою вторую половину и создала крепкую, дружную семью. И сегодня, глядя на тебя, мы видим, что эти наши мечты и желания сбылись. Ты выросла самостоятельной, уверенной в себе и любимой женщиной. Желаем тебе новых достижений, исполнения желаний и благополучия. С днем рождения!

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Наша доченька, наша яркая звездочка, с днем рождения! Желаем, чтобы ты всегда была счастлива и энергична! Пусть удача идет впереди тебя! Чтобы рядом с тобой всегда были преданные друзья и хорошие люди! Спасибо, что ты есть у нас и помни, что мы есть у тебя!

Прикольные поздравления дочке с днем рождения от родителей

Дорогая наша дочурка-веселушка! Поздравляем тебя с Днем Варения! Желаем, чтоб всегда смеялись твои губки и счастьем светились глазки, чтоб настроение было хорошим круглый год, чтоб радости были полные штаны, а желания исполнялись – одно за другим! Пусть твои наряды будут самыми красивыми, а косы самыми длинными! Радуй своих маму и папу, будь послушной девочкой и получай только хорошие оценки! Твои любящие родители.

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Такая принцесса, как ты, заслуживает особенного поздравления! Король тебе желает оставаться маленькой девчонкой с неземной красотой! Королева очень хочет, чтобы ты была всегда здорова! Король тебе желает добиться больших творческих успехов! Королева хочет, чтобы твоя судьба всегда была окрашена яркими цветами! Король тебе желает исполнения твоих желаний! А королева хочет, чтобы ты встретила красивого и достойного принца! Король готов достать для тебя с неба звезду мудрости! Королева поддерживает желание короля! Наша любимая доча, поздравляем тебя с Днем рождения!

Трогательное поздравление с днем рождения дочери от родителей

Лапушка наша горячо любимая, доченька родная! Поздравляем тебя с твоим Рождением, и с огромной родительской любовью желаем тебе взаимности, добра, понимания, здоровья, благополучия и женского счастья! Пускай твоя жизнь льётся полноводной рекой, пусть на твоём жизненном пути тебе встречаются только достойные тебя люди! Пусть погода на твоей душе всегда будет светлой и теплой, а в сердце пусть кипит любовь к жизни! Пусть твоя молодость никогда не угасает, а красота расцветает оттого, что ты любима и желанна дорогим для тебя человеком! Дочурочка! Сделай своих стариков счастливыми, порадуй нас, будь довольна своей судьбой, будь счастлива, будь здорова и живи в достатке! Чтоб наши души были спокойны за тебя, пусть тебе попадётся в жизни достойный человек, который оценит тебя и твои человеческие качества по достоинству! Пусть судьба тебя сводит только с хорошими людьми, и в твоей жизни не будет зла, обмана и разочарования!

Открытки с днем рождения дочке от родителей

Поздравление для дочери с днем рождения от родителей

Поздравление с днём рождения для дочери от родителей

С днем рождения дочери от родителей

Ранее "Телеграф" писал, как трогательно поздравить подругу с рождением дочери.