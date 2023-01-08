Красиві привітання та листівки з днем народження коханій донечці від батьків

Гарне привітання від батьків зворушить серце доньки

Для кожного з батьків день народження доньки — важливе свято. До цього дня вони зазвичай готуються заздалегідь — купують подарунки, квіти, продукти до святкового столу, печуть торт. Заздалегідь продумується і те, яким буде вітання дочки від батьків.

"Телеграф" допоможе підібрати гарні вітання доньки з днем народження від батьків.

З днем народження доньці від батьків

Наша чарівна донечка, сьогодні найкраще свято на землі – день твого народження. Прийми наші найщиріші та добрі побажання. Будь кохана, щаслива, самодостатня та смілива. Бажаємо, щоб ти не знала горя та смутку. Нехай твоя дорога буде прямою та ясною. Всіх благ тобі, наша рідна. З днем народження!

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Доню, як батьки ми мріяли, щоб ти не повторювала наших помилок. Ми хотіли, щоб ти здобула освіту, знайшла відмінну роботу. А ще ми хотіли, щоб ти зустріла свою другу половину та створила міцну, дружну родину. І сьогодні, дивлячись на тебе, ми бачимо, що ці наші мрії та бажання справдилися. Ти виросла самостійною, впевненою в собі та коханою жінкою. Бажаємо тобі нових досягнень, здійснення бажань та добробуту. З днем народження!

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Наша донечка, наша яскрава зірочка, з днем народження! Бажаємо, щоб ти завжди була щаслива та енергійна! Нехай удача йде попереду тебе! Щоб поряд з тобою завжди були віддані друзі та добрі люди! Дякуємо, що ти є у нас і пам’ятай, що ми є у тебе!

Прикольні привітання доньці з днем народження від батьків

Дорога наша донечко-веселушко! Вітаємо тебе із днем народження! Бажаємо, щоб завжди сміялися твої губки і щастям світилися очі, щоб настрій був гарним цілий рік, щоб радості були повні штани, а бажання виконувалися – одне за одним! Нехай твої вбрання будуть найкрасивішими, а коси найдовшими! Радуй своїх маму та тата, будь слухняною дівчинкою та отримуй тільки гарні оцінки! Твої люблячі батьки.

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Така принцеса, як ти, заслуговує на особливе вітання! Король тобі бажає залишатися маленьким дівчиськом з неземною красою! Королева дуже хоче, щоб ти завжди була здорова! Король тобі бажає досягти великих творчих успіхів! Королева хоче, щоб твоя доля завжди була забарвлена яскравими квітами! Король тобі бажає виконання твоїх бажань! А королева хоче, щоб ти зустріла гарного та гідного принца! Король готовий дістати тобі з неба зірку мудрості! Королева підтримує бажання короля! Наша улюблена донечко, вітаємо тебе з Днем народження!

Зворушливе вітання з днем народження дочки від батьків

Лапушка наша кохана, доню рідна! Вітаємо тебе з твоїм Народженням, і з величезним батьківським коханням бажаємо тобі взаємності, добра, розуміння, здоров’я, добробуту та жіночого щастя! Нехай твоє життя ллється повноводною річкою, нехай на твоєму життєвому шляху тобі зустрічаються лише гідні тебе люди! Нехай погода на твоїй душі завжди буде світлою та теплою, а в серці нехай вирує любов до життя! Нехай твоя молодість ніколи не згасає, а краса розквітає від того, що ти кохана і бажана дорогою тобі людиною! Донечко! Зроби своїх старих щасливими, порадуй нас, будь задоволена своєю долею, будь щаслива, будь здорова і живи в достатку! Щоб наші душі були спокійні за тебе, нехай тобі попадеться в житті гідна людина, яка гідно оцінить тебе і твої людські якості! Нехай доля тебе зводить тільки з добрими людьми, і у твоєму житті не буде зла, обману та розчарування!

Листівки з днем народження доньки від батьків

Привітання з днем народження донечці від батьків

Листівка донці від батьків

Вітання донечці від батьків

Раніше "Телеграф" писав, як зворушливо привітати подругу з народженням дочки.