Поздравления с днем рождения дочки для мамы: красивые пожелания
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Лучшие поздравления маме с одним из самых главных праздников в ее жизни
Для женщины день рождения дочери — огромный праздник, который иногда даже важнее собственных именин. Поэтому уместно поздравлять с этим праздником не только именинницу, но и ее маму.
Каждой маме хочется, чтобы ее дочь была самой умной красивой, здоровой, успешной и ни в чем не нуждалась. Именно исполнения этих желаний и можно пожелать женщине. А еще можно пожелать крепких нервов и неиссякаемых сил. Если вы ломаете голову над тем, как поздравить маму с днем рождения дочки, вам поможет эта подборка "Телеграфа".
Поздравление мамочки с днем рождения дочери своими словами
Прекрасную маму поздравляю с днем рождения ее чудесной доченьки! Желаю, чтобы вы всегда доверяли друг другу, делились своими секретами. Побольше вам совместных теплых вечеров с душевными беседами, веселых путешествий и удачных походов по магазинам. Помните, что ближе и роднее вас нет никого на свете. С праздником!
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Поздравляю мамочку с днем рождения доченьки! Желаю девочке легкого жизненного пути, исполнения желаний и здоровья. Пусть доченька растет умной, любознательной, активной, удачливой и целеустремленной. А у мамы пусть будет побольше поводов гордиться своей девочкой.
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Пусть жизнь твоей доченьки сложится, как красивая сказка. Пусть у тебя будет больше уверенности и спокойствия за свою дочь и в то же время — поменьше переживаний и волнений за нее. Пусть ваши отношения всегда будут искренними, добрыми и полными любви! С праздником, с днем рождения доченьки!
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Поздравляю тебя с самым волшебным праздником — днем рождения доченьки. От всей души желаю, чтобы твоя дочь всегда была активной и смелой девочкой. Желаю ей уверенности в себе и покорения самых недосягаемых вершин. А ее маме желаю быть не просто самой близкой родственницей, а и лучшей подругой и советчиком по всем вопросам. Радуйтесь жизни вместе. С праздником, с днем рождения дочери!
Поздравления с днем рождения дочки для мамы в стихах
Поздравляем с именинницей,
С твоей доченькой-любимицей,
С твоей умницей-красавицей —
Той, что всем нам очень нравится.
Пусть успехами лишь радует,
Духом никогда не падает,
Будет самою любимою,
Богом будет пусть хранимою!
***
День рождения дочки —
Главный праздник мамы,
В этот день когда-то
Ты счастливой стала.
Дочка подрастает,
Ты года считаешь,
На них свою любовь
И счастье умножаешь.
Желаю твоей дочке
Счастливой я судьбы,
Рядом с нею будешь
Счастлива и ты.
***
У мамы дочка родилась,
Я маму поздравляю!
Малышка есть теперь у нас —
И я ей пожелаю
Расти, цвести на радость всем,
Чтоб не была упрямой!
Здоровой быть, не знать проблем
И быть счастливой самой!
Ранее "Телеграф" писал, какими словами можно поздравить подругу с днем рождения доченьки.