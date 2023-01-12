Поздравления с днем рождения дочки для мамы: красивые пожелания

Лучшие поздравления маме с одним из самых главных праздников в ее жизни

Для женщины день рождения дочери — огромный праздник, который иногда даже важнее собственных именин. Поэтому уместно поздравлять с этим праздником не только именинницу, но и ее маму.

Каждой маме хочется, чтобы ее дочь была самой умной красивой, здоровой, успешной и ни в чем не нуждалась. Именно исполнения этих желаний и можно пожелать женщине. А еще можно пожелать крепких нервов и неиссякаемых сил. Если вы ломаете голову над тем, как поздравить маму с днем рождения дочки, вам поможет эта подборка "Телеграфа".

Поздравление мамочки с днем рождения дочери своими словами

Прекрасную маму поздравляю с днем рождения ее чудесной доченьки! Желаю, чтобы вы всегда доверяли друг другу, делились своими секретами. Побольше вам совместных теплых вечеров с душевными беседами, веселых путешествий и удачных походов по магазинам. Помните, что ближе и роднее вас нет никого на свете. С праздником!

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Поздравляю мамочку с днем рождения доченьки! Желаю девочке легкого жизненного пути, исполнения желаний и здоровья. Пусть доченька растет умной, любознательной, активной, удачливой и целеустремленной. А у мамы пусть будет побольше поводов гордиться своей девочкой.

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Пусть жизнь твоей доченьки сложится, как красивая сказка. Пусть у тебя будет больше уверенности и спокойствия за свою дочь и в то же время — поменьше переживаний и волнений за нее. Пусть ваши отношения всегда будут искренними, добрыми и полными любви! С праздником, с днем рождения доченьки!

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Поздравляю тебя с самым волшебным праздником — днем рождения доченьки. От всей души желаю, чтобы твоя дочь всегда была активной и смелой девочкой. Желаю ей уверенности в себе и покорения самых недосягаемых вершин. А ее маме желаю быть не просто самой близкой родственницей, а и лучшей подругой и советчиком по всем вопросам. Радуйтесь жизни вместе. С праздником, с днем рождения дочери!

Поздравления с днем рождения дочки для мамы в стихах

Поздравляем с именинницей,

С твоей доченькой-любимицей,

С твоей умницей-красавицей —

Той, что всем нам очень нравится.

Пусть успехами лишь радует,

Духом никогда не падает,

Будет самою любимою,

Богом будет пусть хранимою!

***

День рождения дочки —

Главный праздник мамы,

В этот день когда-то

Ты счастливой стала.

Дочка подрастает,

Ты года считаешь,

На них свою любовь

И счастье умножаешь.

Желаю твоей дочке

Счастливой я судьбы,

Рядом с нею будешь

Счастлива и ты.

***

У мамы дочка родилась,

Я маму поздравляю!

Малышка есть теперь у нас —

И я ей пожелаю

Расти, цвести на радость всем,

Чтоб не была упрямой!

Здоровой быть, не знать проблем

И быть счастливой самой!

Ранее "Телеграф" писал, какими словами можно поздравить подругу с днем рождения доченьки.