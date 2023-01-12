Привітання з днем народження дочки для мами: гарні побажання

Найкращі привітання мамі з одним із найголовніших свят у її житті

Для жінки день народження доньки — величезне свято, яке іноді навіть важливіше за власні іменини. Тому доречно вітати із цим святом не лише іменинницю, а і її маму.

Кожній мамі хочеться, щоб її дочка була найрозумнішою, красивою, здоровою, успішною і нічого не потребувала. Саме здійснення цих мрій можна побажати жінці. А ще можна побажати міцних нервів та невичерпних сил. Якщо ви морочите голову над тим, як привітати маму з днем народження доньки, вам допоможе ця добірка "Телеграфа".

Привітання матусі з днем народження дочки своїми словами

Прекрасну маму вітаю з днем народження її чудової донечки! Бажаю, щоб ви завжди довіряли один одному, ділилися своїми таємницями. Більше вам спільних теплих вечорів із душевними бесідами, веселих подорожей та вдалих походів магазинами. Пам’ятайте, що ближче й рідніше за вас немає нікого на світі. Зі святом!

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Вітаю матусю з днем народження донечки! Бажаю дівчинці легкого життєвого шляху, виконання бажань та здоров’я. Нехай донечка росте розумною, допитливою, активною, щасливою та цілеспрямованою. А у мами нехай буде більше приводів пишатися своєю дівчинкою.

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Нехай життя твоєї донечки складеться, як гарна казка. Нехай у тебе буде більше впевненості та спокою за свою доньку і водночас – менше переживань та хвилювань за неї. Нехай ваші стосунки завжди будуть щирими, добрими та сповненими любов'ю! Зі святом, з днем народження донечки!

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Вітаю тебе з найчарівнішим святом – днем народження донечки. Від щирого серця бажаю, щоб твоя дочка завжди була активною і сміливою дівчинкою. Бажаю їй впевненості в собі та підкорення найнедоступніших вершин. А її мамі бажаю бути не просто найближчою родичкою, а й найкращою подругою та порадником з усіх питань. Радуйтеся життю разом. Зі святом, з днем народження доньки!

Привітання з днем народження дочки для мами у віршах

З іменинницею, мамо!

Є гордитися чим вам.

Почуттів в вас, певно, гама,

Кругом навіть голова.

То ж бажаєм сил, натхнення.

Доні — радості й краси!

Вам обом — всіх мрій здійснення,

Прийдуть кращі хай часи.

***

Вітаю тебе з днем народження донечки!

Хай буде здоровим матусине сонечко.

Хай стане тобі допомогою, радістю,

Хай щастя до неї назавжди принадиться.

Лише з добротою нехай зустрічається,

Хай мир та любов у сім’ї залишаються.

***

День народження дитини —

То для мами більше свято,

З іменинницею хочу

Вас сердечно привітати.

Вам бажаю сил, терпіння,

А дитині вашій — щастя,

Хай сім’ю обходять вашу

Всі незгоди та напасті.

Раніше "Телеграф" писав, якими словами можна привітати подругу з днем народження донечки.