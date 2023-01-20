С днем ангела, Иван! Яркие поздравления в картинках и открытках с именинами

"Телеграф" подготовил красивые открытки с Днем ангела Ивана

В пятницу, 20 января, празднуется Собор Предтечи и Крестителя Господнего, а это значит, что все Иваны отмечают свой общий праздник — день ангела. Стоит отметить, что это имя одно из самых распространенных во всем мире, поэтому вам точно есть, кого поздравить сегодня.

Имя Иван имеет древнееврейские корни и означает "Бог милостивый" или "Милость Божья". Иваны, как правило, щедры, но встречаются и скупые. Всегда в курсе дел своих родственников и близких знакомых. За столом стремятся собрать многочисленную компанию и повеселиться от души. Не ревнив, но на ухаживания за его женой может отреагировать непредсказуемым образом.

"Телеграф" поздравляет всех Иванов с их Днем ангела и представляет подборку красивых поздравительных открыток и картинок с именинами 20 января. Обязательно отправьте одно из этих поздравлений своим знакомым и близким Ваням.

Поздравления с именинами Ивана в картинках

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