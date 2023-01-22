Красивые поздравления с днем рождения сына на 1 год

Трогательные фразы по случаю праздника родненького человека

Первый день рождения сыночка — волнительный и очень радостный праздник. В этот день хочется выразить всю свою любовь и нежность, сказать миллион теплых и добрых слов в адрес малыша.

"Телеграф" поможет вам выбрать самое лучшее, красивое и трогательное поздравление с первым годиком сыночка.

Поздравление с днем рождения сына 1 год

На сердце праздник и радость у нас, мы празднуем твой первый день рождения. Пожелать хотим мы тебе, расти, умней, шагай уверенней вперед, пополняй свой словарный запас поскорей. И еще пожелаем быть крепким и здоровым, и никогда не болеть. С днем рождения тебя!

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Дорогой малыш! Тебе исполнился один годик. Ты многое уже умеешь и многое узнал. Но впереди, малыш, тебя ждет еще немало интереснейших открытий и приключений. Будут новые игрушки, появятся верные друзья. А рядом с тобой всегда-всегда будут мама и папа, любящие тебя и помогающие во всем. С днем рождения!

С первым днем рождения сыночка

Ты мой маленький ангелочек! От твоей улыбки я просто таю! Когда ты смотришь на меня своими нежными и прелестными глазками, мама готова на все! Будь сильным, здоровеньким, самым счастливым и удачливым малышом на всем белом свете! С первым Днем рождения!

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Даже не верится, что нашему мальчику уже целых 12 месяцев! Сынок, ты наше сокровище, наш бриллиант, который блестит и сияет в лучах родительской любви. Пусть твоя жизнь всегда будет наполнена улыбками, весельем и радостью! Мы тебя любим!

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С днем рождения, сынок,

С первым юбилеем!

Мы желаем, чтобы ты

Добивался цели!

Поздравление на годик сыну

Год исполнился ребенку,

В доме шум и тарарам,

Детский смех веселый, звонкий,

Раздается тут и там.

Очень шустрый наш сынишка,

Все познать он хочет сам,

Озорник и хвастунишка,

В доме от него – бедлам.

Но сынишка – наше счастье,

Только с ним есть в жизни смысл.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, как можно прикольно поздравить сына с днем рождения.