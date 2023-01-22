Красиві вітання з днем народження сина на 1 рік
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Зворушливі фрази з нагоди свята рідної людини
Перший день народження синочка — хвилююче і дуже радісне свято. Цього дня хочеться виразити все своє кохання та ніжність, сказати мільйон теплих і добрих слів на адресу малюка.
"Телеграф" допоможе вам вибрати найкраще, красиве та зворушливе привітання з першим роком синочка.
Поздоровлення з днем народження сина 1 рік
На серці свято та радість у нас, ми святкуємо твій перший день народження, синку. Побажати хочемо ми тобі рости, розумнішати, крокувати впевненіше вперед, поповнювати свій словниковий запас швидше. І ще побажаємо бути міцним та здоровим, і ніколи не хворіти. З днем народження тебе!
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Дорогий малюк! Тобі виповнився один рік. Ти багато вже вмієш і багато дізнався. Але попереду на тебе чекає ще чимало цікавих відкриттів і пригод. Будуть нові іграшки, з’являться вірні друзі. А поряд з тобою завжди-завжди будуть мама і тато, які люблять тебе і допомагають у всьому. З днем народження!
З першим днем народження синочка
Ти моє маленьке янголятко! Від твоєї усмішки я просто тану! Коли ти дивишся на мене своїми ніжними та чарівними очима, мама готова на все! Будь сильним, здоровим, найщасливішим і щасливим малюком на всьому білому світі! З першим днем народження!
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Навіть не віриться, що нашому хлопчику вже цілий рік! Синку, ти наш скарб, наш діамант, який блищить і сяє у променях батьківського кохання. Нехай твоє життя завжди буде сповнене посмішок, веселощів і радості! Ми тебе любимо!
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З днем народження, синку,
З першим ювілеєм!
Ми бажаємо, щоб ти завжди досягав мети!
Вітання на рік сину
Вітаю, синку, з днем народження. Перший рік дуже важливий. Це час перших відкриттів і вірних кроків. Нехай все у тебе неодмінно виходить, нехай сонечко тобі посміхається, нехай твій радісний сміх ніколи не припиняється.
Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, як можна прикольно привітати сина з днем народження.