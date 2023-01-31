Поздравление для девочки подростка: лучшие пожелания на день рождения

Подберите для знакомой девочки подростка мотивирующие слова

Подростковый возраст считают одним из самых трудных. Это время, когда подросток уже не считается ребенком, но и взрослым его еще не назовешь. У многих период знаменуется эмоциональным поведением с бунтами и скандалами. Попробуй, угадай с правильным поздравлением девочки подростка с днем рождения.

Пожелания для такой именинницы лучше выбирать с учетом характера. Всегда будут уместными добрые мотивирующие слова. "Телеграф" собрал несколько таких поздравлений, которые можно отправить девочке подростку в день рождения.

С днем рождения девочку подростка

Поздравляю с днем рождения! Ты уже не маленькая, но еще и не совсем большая. Желаю тебе стать прекрасной девушкой, найти хороших друзей, исполнить все мечты. Легкой тебе учебы и хороших учителей. Будь счастлива!

***

Поздравляю милую, добрую, веселую, активную девчонку! Желаю, чтобы жизнь всегда была яркой и радостной, наполненной любимыми увлечениями, верными подружками и различными приключениями. Желаю всегда находить поддержку, любовь и понимание у родителей. Желаю всегда пользоваться уважением среди сверстников. Желаю всегда видеть интересные для себя вещи в учебе. С днем рождения!

Красивое поздравление с днем рождения девочке подростку

С днем рождения, дорогая! У тебя замечательный возраст — еще столько всего впереди! Наслаждайся новыми открытиями и всеми возможностями, которые тебе дарит жизнь. Люби, стремись, достигай, будь окутана вниманием и искренностью. Здоровья тебе, красоты, доброты, умиротворения и гармонии. Желаю счастья и постоянного позитива!

***

Будь счастливой и веселой, Позитивной, озорной! И успехов тебе в школе. Будь прилежной и простой. Рядом пусть с тобою будут, Верные твои друзья! И родные не забыли, Часто баловать тебя!

***

Ты еще не девушка, но и не ребенок. Ты подросла немного и стала подростком. Сейчас в твоей жизни не все так просто! Я тебе желаю быть всегда веселой, не пропускать уроки и хорошо учиться. Слушай своих папу и маму, они плохого не посоветуют! Желаю также встретить первую настоящую любовь и чтобы рядом с тобой были настоящие друзья! С днем рождения, красотка!

***

Тебя с днем рождения я поздравляю, школу закончить с медалью желаю. Чтобы чудеса в твоей жизни случались, чтобы навсегда друзья рядом остались. Пусть каждый день будет самым красивым, самым счастливым. Пусть люди несут тебе радость, добро. Ведь ты излучаешь надежность, тепло!

***

Найти себя бывает так непросто.

Но мы тебе желаем осознать:

Ты девушка, хоть ты еще подросток,

Тебя должны любить и обожать.

Легко давай отпор чужим нападкам,

Цени себя и просто будь мудрей,

Ведь то, что ты считаешь недостатком —

Достоинство в глазах других людей.

Тебе мы в день рождения желаем

Хранить в душе и юность, и азарт,

Чтоб долго жить легко и не скучая.

И пусть успешным будет в жизни старт!

Ранее "Телеграф" писал, как можно необычно поздравить девушку с днем рождения.