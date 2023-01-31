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Поздравление для девочки подростка: лучшие пожелания на день рождения

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Поздравление девочке подростку
Поздравление девочке подростку. Фото pexels.com

Подберите для знакомой девочки подростка мотивирующие слова

Подростковый возраст считают одним из самых трудных. Это время, когда подросток уже не считается ребенком, но и взрослым его еще не назовешь. У многих период знаменуется эмоциональным поведением с бунтами и скандалами. Попробуй, угадай с правильным поздравлением девочки подростка с днем рождения.

Пожелания для такой именинницы лучше выбирать с учетом характера. Всегда будут уместными добрые мотивирующие слова. "Телеграф" собрал несколько таких поздравлений, которые можно отправить девочке подростку в день рождения.

С днем рождения девочку подростка

Поздравляю с днем рождения! Ты уже не маленькая, но еще и не совсем большая. Желаю тебе стать прекрасной девушкой, найти хороших друзей, исполнить все мечты. Легкой тебе учебы и хороших учителей. Будь счастлива!

***

Поздравляю милую, добрую, веселую, активную девчонку! Желаю, чтобы жизнь всегда была яркой и радостной, наполненной любимыми увлечениями, верными подружками и различными приключениями. Желаю всегда находить поддержку, любовь и понимание у родителей. Желаю всегда пользоваться уважением среди сверстников. Желаю всегда видеть интересные для себя вещи в учебе. С днем рождения!

Красивое поздравление с днем рождения девочке подростку

С днем рождения, дорогая! У тебя замечательный возраст — еще столько всего впереди! Наслаждайся новыми открытиями и всеми возможностями, которые тебе дарит жизнь. Люби, стремись, достигай, будь окутана вниманием и искренностью. Здоровья тебе, красоты, доброты, умиротворения и гармонии. Желаю счастья и постоянного позитива!

***

Будь счастливой и веселой, Позитивной, озорной! И успехов тебе в школе. Будь прилежной и простой. Рядом пусть с тобою будут, Верные твои друзья! И родные не забыли, Часто баловать тебя!

***

Ты еще не девушка, но и не ребенок. Ты подросла немного и стала подростком. Сейчас в твоей жизни не все так просто! Я тебе желаю быть всегда веселой, не пропускать уроки и хорошо учиться. Слушай своих папу и маму, они плохого не посоветуют! Желаю также встретить первую настоящую любовь и чтобы рядом с тобой были настоящие друзья! С днем рождения, красотка!

***

Тебя с днем рождения я поздравляю, школу закончить с медалью желаю. Чтобы чудеса в твоей жизни случались, чтобы навсегда друзья рядом остались. Пусть каждый день будет самым красивым, самым счастливым. Пусть люди несут тебе радость, добро. Ведь ты излучаешь надежность, тепло!

***

Найти себя бывает так непросто.

Но мы тебе желаем осознать:

Ты девушка, хоть ты еще подросток,

Тебя должны любить и обожать.

Легко давай отпор чужим нападкам,

Цени себя и просто будь мудрей,

Ведь то, что ты считаешь недостатком —

Достоинство в глазах других людей.

Тебе мы в день рождения желаем

Хранить в душе и юность, и азарт,

Чтоб долго жить легко и не скучая.

И пусть успешным будет в жизни старт!

Ранее "Телеграф" писал, как можно необычно поздравить девушку с днем рождения.

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