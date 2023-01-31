Привітання для дівчинки підлітка: найкращі побажання на день народження

Підберіть для знайомої дівчинки мотивуючі слова

Підлітковий вік вважають одним із найважчих. Це час, коли підліток вже не вважається дитиною, але й дорослим його ще не назвеш. У багатьох цей період знаменується емоційною поведінкою з бунтами та скандалами. Спробуй, вгадай із правильним привітанням дівчинки підлітка з днем народження.

Побажання для такої іменинниці краще обирати з огляду на характер. Завжди будуть доречними добрі мотивуючі слова. "Телеграф" зібрав кілька таких поздоровлень, які можна відправити дівчинці підлітку у день народження.

З днем народження дівчинку підлітка

Вітаю з днем народження! Ти вже не маленька, але ще й не дуже доросла. Бажаю тобі стати чудовою дівчиною, знайти добрих друзів, здійснити всі мрії. Легкого тобі навчання та добрих вчителів. Будь щаслива!

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Вітаю милу, добру, веселу, активну дівчисько! Бажаю, щоб життя завжди було яскравим і радісним, наповненим улюбленими захопленнями, вірними подружками та різними пригодами. Бажаю завжди знаходити підтримку, кохання та розуміння у батьків. Бажаю завжди користуватися повагою серед однолітків. Бажаю завжди бачити цікаві для себе речі у навчанні. З днем народження!

Красиві вітання з днем народження дівчинки підлітка

З днем народження, люба! Ти маєш чудовий вік — ще стільки всього попереду! Насолоджуйся новими відкриттями та всіма можливостями, які тобі дарує життя. Люби, прагни, досягай, будь огорнута увагою та щирістю. Здоров’я тобі, краси, доброти, умиротворення та гармонії. Бажаю щастя та постійного позитиву!

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Будь щасливою та веселою, позитивною, пустотливою! І успіхів тобі у школі. Будь старанна і проста. Поруч нехай з тобою будуть вірні твої друзі! І рідні хай не забувають частіше балувати тебе!

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Ти ще не дівчина, але й не дитина. Ти трохи підросла і стала підлітком. Нині у твоєму житті не все так просто! Я бажаю тобі бути завжди веселою, не пропускати уроки та добре вчитися. Слухай своїх тата та маму, вони поганого не порадять! Бажаю також зустріти перше справжнє кохання і щоб поряд з тобою були справжні друзі! З днем народження, красуне!

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Тебе з днем народження я вітаю, школу закінчити з медаллю бажаю. Щоб чудеса у твоїм житті траплялися, щоб назавжди друзі поряд залишилися. Нехай кожен день буде найкрасивішим, найщасливішим. Нехай люди несуть тобі радість, добро. Адже ти випромінюєш надійність, тепло!

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Знайти себе так непросто. Але ми тобі бажаємо зрозуміти: ти дівчина, хоч ти ще підліток, тебе повинні любити. Легко давай відсіч чужим нападкам, цінуй себе і просто будь мудрішою. Тобі ми в день народження бажаємо зберігати в душі і юність, і азарт, щоб довго жити легко і не нудьгуючи. І нехай буде успішним у житті твій старт!

Раніше Телеграф писав, як можна незвичайно привітати дівчину з днем народження.