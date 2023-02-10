Душевные поздравления с днем рождения женщине: трогательные пожелания

Подборка трогательных поздравлений женщине

В день рождения хочется сказать немало теплых слов имениннице. Произнесенные добрые пожелания греют душу виновницы торжества, дают ей почувствовать себя нужной и любимой.

Иногда бывает трудно подобрать нужные слова, а поздравить женщину с днем рождения хочется душевно. "Телеграф" подобрал готовые пожелания, чтобы вы легко могли поздравить именинницу.

Трогательное поздравление женщине с днем рождения

С днем рождения! Пусть тебя всегда согревает любовь и поддержка родных, близких и друзей. Счастья тебе и удачи, множества позитивных и ярких моментов, верных друзей. Пусть на твоем пути встречаются солнечные, хорошие и светлые люди, как и ты сама.

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Поздравляю с днем рождения! Желаю благополучия, долголетия и бодрости духа. Пусть все ваши близкие и родные всегда будут рядом с вами. Пусть ваши дети и внуки радуют своими успехами и достижениями. Я желаю вам легкости на сердце, и пусть в нем всегда цветут сады красоты и гармонии. И пусть не возраст диктует правила жизни, а вы ему! Будьте счастливы!

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С долгожданным, чудесным праздником, с днём рождения поздравляю тебя от всего сердца! Всегда, но в этот день особенно хочется поблагодарить тебя за радость общения, за легкость и непринужденность, за светлое, оптимистичное настроение, за порой бесценные слова и поступки. Пусть новая страничка твоей жизни открывается яркими улыбками друзей, нежностью любящего сердца, вниманием и заботой тех, кто особенно дорог, ярким фейерверком радостных, особенных событий. Пусть непременно сбудется то, что было загадано, о чём мечталось наедине с собой. Пусть то, что казалось непреодолимым препятствием, станет мостом между тобой и небывалым успехом. Чистого, неподдельного, фантастического счастья тебе желаю!

Поздравление с днем рождения женщине душевное

Поздравляю тебя с днем рождения! Пусть любой день твоей жизни будет наполнен позитивом и оптимизмом, интересными идеями и приятными встречами. Здоровье тебя пусть никогда не подводит и дарит бодрое настроение. Пусть удача и успех будут твоими постоянными спутниками, а любые малочисленные трудности легко преодолеваются.

Счастья, везенья в твой день рожденья!

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Пусть сегодня все будет так, как ты мечтаешь — за окном будет прекрасная погода, а у тебя — замечательное настроение! Пусть все то, что сегодня пожелают тебе твои гости обязательно сбудется, и твоя жизнь наполнится светом, счастьем и добротой! Пусть не смолкают поздравления, тосты, а в твою честь звучат лучшие слова! Пусть в жизни будет много улыбок, солнечного света, тепла и радости, а в доме всегда живет счастье!

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Хочу искренне поздравить тебя с днем рождения! Желаю самую малость – пусть приносит радость все, что у тебя есть. Пусть все чего у тебя нет, не является для тебя необходимостью. Пусть все о чем ты мечтаешь, чудесным образом появится в твоей жизни. Желаю тебе быть счастливой, радоваться новому дню, находить удовольствие в привычных вещах. И пусть судьба преподносит чудесные сюрпризы!

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Настоящей, мудрой и проницательной женщине в день рождения я желаю много новых впечатлений и удовольствий. Пусть твоя мудрость и женская интуиция будет многогранной и обострённой, словно горсть восточных специй, пусть события в жизни будут яркими и насыщенными, словно аромат восточной кухни, а мудрость твоя непостижимой, как загадочные книги восточных мудрецов. Пусть твоя жизнь будет богатой и экзотической, как аромат восточных благовоний и трав, а любовь загадочной и туманной, словно дым кальяна или камина в восточном стиле, пусть твоё обаяние будет таким же сладким, как аромат восточных духов, созданных для самых богатых и царственных особ, а восхищение мужчин бесчисленно, словно бусины в восточных украшениях.

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