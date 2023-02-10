Душевні привітання з днем народження жінці: зворушливі побажання

Добірка зворушливих поздоровлень жінці

У день народження хочеться сказати чимало теплих слів іменинниці. Добрі побажання гріють душу винуватці урочистості, дають їй відчути себе потрібною та коханою.

Іноді буває важко підібрати потрібні слова, а привітати жінку із днем народження хочеться душевно. "Телеграф" підібрав готові побажання, щоб ви могли легко привітати іменинницю.

Зворушливе вітання жінці з днем народження

З днем народження! Нехай тебе завжди зігріває любов та підтримка рідних, близьких та друзів. Щастя тобі й удачі, безлічі позитивних та яскравих моментів, вірних друзів. Нехай на твоєму шляху зустрічаються сонячні, добрі та світлі люди, як і ти сама.

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Вітаю з днем народження! Бажаю добробуту, довголіття та бадьорості духу. Нехай усі ваші близькі та рідні завжди будуть поряд з вами. Нехай ваші діти та онуки радують своїми успіхами та досягненнями. Я бажаю вам легкості на серці, і нехай у ньому завжди цвітуть сади краси та гармонії. І нехай не вік вам диктує правила життя, а ви йому! Будьте щасливі!

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З довгоочікуваним, чудовим святом, з днем народження вітаю тебе від щирого серця! Завжди, але цього дня особливо хочеться подякувати тобі за радість спілкування, за легкість та невимушеність, за світлий, оптимістичний настрій, за часом неоціненні слова та вчинки. Нехай нова сторінка твого життя відкривається яскравими усмішками друзів, ніжністю люблячого серця, увагою та турботою тих, хто особливо дорогий, яскравим феєрверком радісних, особливих подій. Нехай неодмінно збудеться те, що було загадано, про що мріялося наодинці із собою. Нехай те, що здавалося непереборною перешкодою, стане мостом між тобою та небувалим успіхом. Чистого, непідробного, фантастичного щастя тобі бажаю!

Душевне вітання з днем народження жінці

Вітаю тебе з днем народження! Нехай будь-який день твого життя буде наповнений позитивом та оптимізмом, цікавими ідеями та приємними зустрічами. Здоров’я тебе нехай ніколи не підводить і дарує бадьорий настрій. Нехай удача та успіх будуть твоїми постійними супутниками, а будь-які нечисленні труднощі легко долаються. Щастя, везіння у твій день народження!

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Нехай сьогодні все буде так, як ти мрієш – за вікном буде чудова погода, а в тебе – чудовий настрій! Нехай усе те, що сьогодні побажають тобі твої гості, обов’язково збудеться, і твоє життя наповниться світлом, щастям і добротою! Нехай не змовкають вітання, тости, а на твою честь звучать найкращі слова! Нехай у житті буде багато усмішок, сонячного світла, тепла та радості, а в будинку завжди живе щастя!

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Хочу щиро привітати тебе з днем народження! Бажаю зовсім небагато – нехай приносить радість все, що в тебе є. Нехай усе, чого в тебе немає, не буде тобі необхідним. Нехай усе про що ти мрієш, з’явиться у твоєму житті. Бажаю тобі бути щасливою, радіти новому дню, знаходити насолоду у звичних речах. І нехай доля підносить чудові сюрпризи!

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Справжній, мудрій та проникливій жінці у день народження я бажаю багато нових вражень та задоволень. Нехай твоя мудрість і жіноча інтуїція буде багатогранною і загостреною, наче жменя східних спецій, нехай події в житті будуть яскравими й насиченими, наче аромат східної кухні, а мудрість твоя незбагненною, як загадкові книги східних мудреців. Нехай твоє життя буде багатим і екзотичним, як аромат східних пахощів і трав, а любов загадковою і туманною, немов дим кальяну або каміна в східному стилі, нехай твоя чарівність буде такою ж солодкою, як аромат східних духів, створених для найбагатших осіб, а захоплення чоловіків незліченне, наче намистини у східних прикрасах.

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