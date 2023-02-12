День трех святителей 2023: душевные поздравления с праздником в картинках

Также праздник называется Трехсвятие, Трех святых и Васильев день

В воскресенье, 12 февраля, православная церковь почитает память трех вселенских учителей, святителей, выдающихся иерархов и Отцов Восточной Церкви: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Эта дата известна как Собор Трех Святителей, однако в народном календаре также встречаются такие названия как: Трехсвятие, Трех святых и Васильев день.

Этот праздник традиционно проводили с размахом. Обязательно нужно было накрыть пышный стол. Также в этот день проводятся праздничные богослужения, которые желательно посетить. Отметим, что Григорий Богослов помогает в укреплении веры, Иоанн Златоуст — исцеляет душу и тело, а Василий Великий помогает в науке и предпринимательстве.

"Телеграф" собрал небольшую подборку открыток и поздравительных картинок с праздником, чтобы вы могли отправить поздравление с Днем трех святителей своим родным и близким в соцсетях или мессенджерах.

Поздравления с Днем трех святителей 2023: картинки и открытки

Напомним, что в феврале в Украине празднуют Масленицу. Ранее "Телеграф" рассказывал, как отмечали праздник в народе раньше и что принято делать сейчас.