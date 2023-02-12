День трьох святителів 2023 року: душевні привітання зі святом у картинках

Також свято називається Трьох святих та Васильєв день

У неділю, 12 лютого, православна церква вшановує пам’ять трьох вселенських вчителів, святителів, видатних ієрархів та Отців Східної Церкви: Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста. Ця дата відома як Собор Трьох Святителів, однак у народному календарі також зустрічаються такі назви як: Трьох святих та Василів день.

Це свято традиційно проводили із розмахом. Обов’язково треба було накрити пишний стіл. Також у цей день відбуваються святкові богослужіння, які бажано відвідати. Зазначимо, що Григорій Богослов допомагає у зміцненні віри, Іоанн Златоуст — зцілює душу та тіло, а Василь Великий допомагає у науці та підприємництві.

"Телеграф" зібрав невелику добірку листівок та вітальних картинок зі святом, щоб ви могли надіслати привітання з Днем трьох святителів своїм рідним та близьким у соцмережах чи месенджерах.

Привітання з Днем трьох святителів 2023 року: картинки та листівки

Нагадаємо, що в лютому в Україні святкують Масляну. Раніше "Телеграф" розповідав, як відзначали свято у народі раніше і що заведено робити зараз.