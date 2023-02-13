С Днем подруг 2023! Красочные поздравления в картинках и открытках для друзей

В этот праздник не только девушки могут поздравить своих подруг, но и мужчины.

В понедельник, 13 февраля, перед романтическим праздником всех влюбленных, отмечается не менее милый праздник — День подруг или Международный день женской дружбы, который был придуман по образу и подобию Дня святого Валентина. В этот день подруги собираются вместе, чтобы отпраздновать свою дружбу.

Празник то неофициальный праздник, и был придуман главной героиней американского комедийного сериала "Парки и зоны отдыха" Лесли Ноуп. Она придумала собственный праздник Galentine's Day — соединив gal pals (в переводе подруги) и День Валентина.

В честь этого милого праздника "Телеграф" сделал небольшую подборку открыток и поздравительных картинок с праздником 13 февраля, которые вы можете отправить своим близким подругам в социальных сетях или мессенджерах.

Поздравления с Днем подруг 2023: картинки и открытки

Ранее "Телеграф" советовал, как креативно поздравить девушку с днем рождения. Также на сайте можно найти идеи недорогих подарков для любимой на День Святого Валентина.